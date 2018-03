F1 | Max Verstappen | “Questa Red Bull è migliore di quella dell’anno scorso Risposte

oasport

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Terzo tempo quest’oggi, +0″253 più lento della Ferrari di Sebastian Vettel, Max(Red) è parso soddisfatto al termine di questa prima giornata della seconda tranche dei test collettivi di Barcellona (Spagna), avendo coperto 127 tornate ma avuto anche un problema tecnico nel pomeriggio. “E’ andato tutto bene, penso che la cosa più importante, ovviamente, fosse mettere insieme il maggior numero di giri possibile e vedremo come si comportava la macchina – ha dichiarato l’olandese – Ci siamo riusciti Le sensazioni sono buone, però ci sono le variabili di asfalto e gomme che rendono più complicate le valutazioni. Abbiamo provato molte cose, specialmente diverse parti nella macchina per vedere se reggevano; in generale penso sia tutto ok, non posso dire che abbiamo qualcosa in particolare da tenere d’occhio. Al momento è presto ...