Exploit M5s Sicilia | più eletti che seggi

Elezioni 2018 - a Roma Exploit della Lega ma M5S è primo partito - : Il partito di Matteo Salvini ha quasi triplicato i consensi rispetto alle comunali del 2016. Il Movimento del sindaco Virginia Raggi si conferma alla guida della capitale: "Abbiamo punte del 38-39% di ...

Trionfo M5S - Exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Piazza Affari in calo : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...

Elezioni : Exploit M5s in Sicilia - un isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...

Trionfo M5S - Exploit Lega : forze populiste oltre il 50%. Crolla il Pd di Renzi. Centro-destra il più votato : Affluenza al 73,2%, poco meno delle elezioni 2013. Cinque Stelle da record oltre il 32 per cento. Bene Fratelli d’Italia al 4,2%, delude Liberi e Uguali (3,5%), +Europa sotto la soglia di sbarramento. Coalizioni:?Centro-destra al 35,5%, centro-sinistra 23,1%...