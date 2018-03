Evasione fiscale | la GdF sequestra beni a imprenditore marsicano

Evasione fiscale - la GdF Sequestra beni immobili per un valore di oltre 234mila euro : Chieti - Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati Sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal Lgt.cs. Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di € 10.000,00. Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del ...

Boom di pensioni in Italia : "Assegni troppo bassi? Colpa dell'Evasione fiscale" : Italia batte Svezia in spesa previdenziale: nel 2016 la spesa per previdenza, assistenza e sanità ha superato il 57% delle entrate. Il rapporto sul bilancio del sistema previdenziale curato dal Centro studi e...

Evasione fiscale da un milione di euro : maxi sequestro alla ditta napoletana : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di ...

Scoperta truffa milionaria ai danni della Ue e maxi-Evasione fiscale : sequestrato un castello : La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una ingente e articolata truffa internazionale ai danni della Ue per 1,4 milioni di euro ed evasione fiscale per 2 milioni. Nell'ambito dell'operazione ...

Scoperta truffa milionaria ai danni della Ue e maxi Evasione fiscale : sequestrato un castello : La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una ingente e articolata truffa internazionale ai danni della Ue per 1,4 milioni di euro ed evasione fiscale per 2 milioni. Nell'ambito dell'operazione ...

Evasione fiscale - Briatore condannato in appello : Pena ridotta in appello per Flavio Briatore condannato ad 1 anno e sei mesi, insieme ad altre quattro persone, per reati fiscali legati all'attività di noleggio dello yacht Force Blu . E' questo il ...

Evasione fiscale - Briatore condannato in appello : La Corte d'appello di Genova ha condannato a 1 anno e sei mesi Flavio Briatore accusato insieme ad altre quattro persone di reati fiscali legati al noleggio dello yacht Force Blue che fu sequestrato ...

Evasione fiscale - sequestrati beni per 350mila euro ad imprenditore del vibonese : VIBO VALENTIA I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo 'per ...

Il presidente di Samsung Electronics accusato di Evasione fiscale in Corea del Sud : Lee Kun-hee, presidente di Samsung Electronics, è al centro di indagini condotte dalle autorità locali, secondo cui sarebbe responsabile di evasione fiscale L'articolo Il presidente di Samsung Electronics accusato di evasione fiscale in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Napoli - maxi Evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida : 7 medici sotto accusa : Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per le pratiche ...

Napoli - scoperta maxi Evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida : sette medici sotto accusa : Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per le pratiche ...

Napoli - scoperta maxi Evasione fiscale sul rinnovo delle patenti di guida : sette medici sotto accusa : Un'evasione fiscale da oltre 1,5 milioni di euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Napoli nel corso di accertamenti nei confronti di sette medici, tra Napoli e Ischia, per le...

Alexis Sanchez nel mirino del fisco spagnolo : patteggiati 16 mesi per Evasione fiscale : Il cileno eviterà il carcere, pagando inoltre una multa da 600mila euro L'articolo Alexis Sanchez nel mirino del fisco spagnolo: patteggiati 16 mesi per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Evasione fiscale : Alexis Sanchez patteggia 16 mesi : L'attaccante cileno Alexis Sanchez ha raggiunto un accordo con la giustizia spagnola patteggiando una condanna a 16 mesi di carcere, anche se non andrà in prigione, per aver frodato un milione di euro ...