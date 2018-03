Euro in lieve rialzo a 1 | 2342 dollari

Le borse davanti al voto italiano. Euro in lieve rialzo : L'Euro assorbe senza troppe tensioni l'esito del voto italiano, che vede la forte affermazione di M5S e Lega in uno scenario in cui nessuno ha la maggioranza per governare.Dopo un po' di nervosismo in nottata, con la moneta unica che ha virato al ribasso in scia alle prime proiezioni di voto, cedendo lo 0,1% a 1,2308, l'Euro ha recuperato terreno e ora tratta sul mercato spot di Tokyo a 1,2319 sul dollaro, in rialzo dello 0,2%, forte anche del ...