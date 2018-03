Eugenio Scalfari | Tra Salvini e Di Maio scelgo Di Maio Il fondatore di

Eugenio Scalfari : 'Tra Salvini e Di Maio scelgo Di Maio' : "Di Maio ha dimostrato - sostiene Scalfari - un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta ...

Eugenio Scalfari : 'Luigi Di Maio un grande leader. Pronto a votare il partito della sinistra moderna' : "Di Maio ha dimostrato un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta portare al Quirinale", dice ...

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

Eugenio Scalfari - su Repubblica il sondaggio vietato nel giorno delle elezioni : 'Alcuni abili osservatori sostengono che il Partito democratico sarà l 'ultimo tra i tre maggiori . Altri osano prevedere esattamente il contrario e cioè che il Pd sarà il primo . Domani conosceremo ...

Eugenio Scalfari : 'Matteo Renzi - il suo piano per sostituire Paolo Gentiloni dopo il voto del 4 marzo' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari , a due settimane dal voto si concentra - anche - su Matteo Renzi . E ne smaschera quello che ritiene essere il piano. ...

Luigi Di Maio - Eugenio Scalfari lo incenerisce : 'Sei pericoloso - la tua politica non ha senso' : 'Con Luigi Di Maio il M5S è molto più pericoloso . Di Maio ha avuto una trovata brillante, ha scelto come eventuali ministri persone che hanno una competenza ma non hanno nessun senso politico'. ...

Carlo De Benedetti risponde a Eugenio Scalfari : "Ho comprato le sue quote versandogli 80 miliardi di lire" : "In occasione della guerra di Segrate Scalfari ne approfittò per vendere la sua modesta partecipazione e io gliela comperai versandogli 80 miliardi di lire". Carlo De Benedetti replica così all'intervista rilasciata ieri a Repubblica da Eugenio Scalfari.In una precisazione, pubblicata su Repubblica, l'Ingegnere parla così dell'acquisto della partecipazione di Scalfari:"Scalfari, saltando a piè pari questo evento ...

C’è un’altra risposta di Carlo De Benedetti a Eugenio Scalfari - sulla storia di Repubblica : Sull’edizione di sabato di Repubblica c’è una nuova risposta di Carlo De Benedetti, storico editore del quotidiano, a Eugenio Scalfari, che del giornale fu fondatore: i due stanno infatti litigando da alcuni giorni, da quando De Benedetti, ospite di Otto e mezzo, aveva The post C’è un’altra risposta di Carlo De Benedetti a Eugenio Scalfari, sulla storia di Repubblica appeared first on Il Post.

Eugenio Scalfari risponde a Carlo De Bendetti : "Ama Repubblica come quegli ex che provano a sfregiare la donna che hanno amato male e che non amano più" : Eugenio Scalfari risponde a Carlo De Benedetti attraverso una intervista pubblicata su Repubblica. L'Ingegnere, presidente onorario del Gruppo Gedi, in un'intervista rilasciata a Lilli Gruber aveva criticato il fondatore di Repubblica dandogli dell'ingrato.Sulla disapprovazione ricevuta per aver detto che tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi sceglierebbe quest'ultimo, Scalfari commenta:È un giudizio politico che si può non ...