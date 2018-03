Esercizio fisico | così ci allunga la vita

'Dormire è meglio dell' Esercizio fisico' : lo sostiene la scienza : Unimamme, al mattino fate fatica ad alzarvi e vorreste rimanere sempre sotto le coperte 10 minuti in più? Una recente ricerca giunge in vostro favore. Mancanza di sonno e dieta: cosa accade nell'...

Tumori : l’ Esercizio fisico allunga la vita delle donne che hanno avuto il cancro al seno : Uno studio dell’Universita’ della California del Sud, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, ha rilevato che l’attività fisica fa allunga re la vita delle donne che hanno avuto un tumore al seno : fare sport riduce il maggior rischio di malattie cardiovascolari, diabete e di recidiva del tumore. “Il cancro al seno ha un tasso di sopravvivenza relativamente alto, e molte persone non si rendono conto che la principale ...

Ansia e depressione : come combattere questi disturbi con un’ora a settimana di Esercizio fisico : Secondo uno studio australiano, pubblicato sulle riviste mediche di tutto il mondo, analizzando le abitudini di vita di un campione di circa 30 mila persone si è scoperto che il 12% dei casi di depressione potrebbe essere stato impedito sul nascere grazie all’attività fisica, grazie alla capacità di rilasciare nel corpo e nel cervello delle endorfine capaci di stimolare il benessere generale dell’organismo. Secondo la ricerca, basta ...

Eminem è l’artista più ascoltato mentre si fa Esercizio fisico : Tra i buoni propositi di tutti quanti per l’anno nuovo c’è sicuramente l’iscriversi in palestra o comunque fare più attività fisica. Ad aiutarti a mantenere questo obiettivo ci pensa Eminem! via GIPHY Secondo la classifica diffusa da Spotify, la sua “Till I Collapse” (contenuta nell’ultimo disco “Revival”) è la canzone più ascoltata nel 2017 dagli utenti della celebre piattaforma mentre ...