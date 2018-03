Elliott | il fondo attivista già entrato in Ansaldo e nel Milan

Telecom brilla a Piazza Affari. Scende in campo il fondo Elliott : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Telecom Italia , che tratta in rialzo del 4,58% conquistando la vetta del paniere principale di Piazza Affari, il FTSE MIB. Oggi, 6 marzo 2018, la società ...

Tim - media : fondo Elliott pronto ad acquistare quote 'anti-Vivendi' : Il fondo Elliott Management di Paul Singer starebbe accumulando quote in Telecom Italia per contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, secondo cui ...