Elezioni | Toni Iwobi Lega Nord | dalla Nigeria al Senato

Risultati Elezioni 2018 - il primo senatore nero d’Italia è della Lega : eletto Toni Iwobi - bergamasco di origini nigeriane : E’ bergamasco ma origini nigeriane, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Toni Iwobi, 62 anni, è il primo senatore nero d’Italia. eletto in Lombardia in lista per Palazzo Madama con Calderoli e residente a Spirano, in un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega – ha scritto – sta per iniziare ...

Elezioni Lombardia 2018 - Sala : «Fontana? Collaborerò - ma la Lega cambi i toni. Esigiamo rispetto» : Accanto a Giorgio Gori, al Comitato elettorale di corso Buenos Aires, c'era anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Difficile non ammettere la sconfitta, che Sala, però, non attribuisce ad errori ...

Elezioni - Toninelli : “Confronto sulle presidenze delle Camere sarà fondamentale” : “Siamo aperti al confronto con tutti, ma un confronto che si fondi sui temi. Abbiamo un programma votato da un milione di cittadini ed e’ questa la nostra base di partenza”. Lo ha affermato Danilo Toninelli al comitato elettorale M5S sottolineando come un momento “fondamentale sarà il confronto per le presidenze delle Camera”. L'articolo Elezioni, Toninelli: “Confronto sulle presidenze delle Camere sarà ...

Elezioni 2018 - il tonfo Pd : Sanga fuori - anche Antonio Misiani a rischio Calcoli in corso per Elena Carnevali : Giovanni Sanga, tra gli onorevoli di riferimento del Pd bergamasco negli ultimi anni, non tornerà in Parlamento: il dato è ormai quasi certo, visto il tonfo «democratico» in questa tornata elettorale. ...

#maratoninaQp con Quotidiano Piemontese da Rinascimenti Sociali la diretta della notte delle Elezioni politiche e degli Oscar : Abbiamo deciso di organizzare una #maratoninaQp con una diretta online che partirà circa alle 22.30 e verrà trasmessa in streaming sui canali Facebook e Youtube di Quotidiano Piemontese corredata da ...

Chi è Brunella Tajani/ La moglie di Antonio sarà First Lady dopo le Elezioni? : Brunella Tajani sogna di riportare il marito in discoteca e intanto lo tiene in forma con verdure, proteine e poca basta, ecco le curiosità sulla moglie di Antonio Tajani(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Elezioni - Antonio Martino approva il patto per la Marsica : è valido e può attrarre investitori : "Ecco perché conclude mantenere il Tribunale ad Avezzano significa avere la forza di fare economia, chi investe milioni di euro vuole la certezza del diritto".

Elezioni - CANDIDATO M5S CERIGNOLA CONDANNATO/ Antonio Tasso escluso? Si attende la decisione di Di Maio : CERIGNOLA, CANDIDATO M5s Antonio Tasso CONDANNATO. ELEZIONI 2018: “Truccava le playstation e vendeva cd falsi”, l'accusa del rivale Michele Bordo. La replica del CANDIDATO pentastellato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:44:00 GMT)

Elezioni - Renzi a Palermo : “Solidarietà a militante Fn pestato. Diamoci una regolata - abbassiamo i toni” : “Io sono di quanto più lontano da Forza Nuova esista, ma voglio dare da questo palco tutta la mia solidarietà a quell’uomo che è stato picchiato. Diamoci una regolata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Palermo, commentando il pestaggio di Massimo Ursino. “Solidarietà anche al militante di Potere al Popolo ferito a Perugia. Dobbiamo abbassare i toni – ha ribadito – dobbiamo capire che non è ...

Elezioni Usa - se l'intervento russo fu solo una 'rumorosa' protesta contro il bullismo clintoniano : ... perseguire negli Stati Uniti chi ha infranto le leggi americane, ma è opportuno smetterla di perdersi dietro a scemenze, e iniziare invece dopo il disastro Obama a fare una politica che preveda ...

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...

Elezioni : Battistoni (Fi) - programma per tutelare imprese e più deboli : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Il nostro programma elettorale ha tra gli obiettivi quello di stare vicino ai più deboli e difendere gli interessi degli imprenditori italiani e dei loro lavoratori". Ad affermarlo è Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e candidato al Senato nel collegio Viterb

Elezioni - Baudo ecumenico : “Io mai in politica. Grillo? Si è stancato” e su Salvini : “Focoso. Abbassiamo i toni” : “E’ una vita che mi tirano per la giacca per farmi entrare in politica e ho detto sempre di no, ma non perché la politica non mi interessi, anzi invito gli elettori italiani a votare e non astenersi, ma quando un’artista diventa un politico diventa di parte, e un’artista deve essere di tutti. Il M5s? E’ un movimento che ormai deve essere preso in considerazione per i voti che prende, bisogna capire i motivi che ...