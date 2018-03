: RT @CesareOrtis: Paracadute, paracudute e come previsto tutti i soliti noti ritornano sulla poltrona: Elezioni, big 'ripescati' grazie al p… - IMoresi : RT @CesareOrtis: Paracadute, paracudute e come previsto tutti i soliti noti ritornano sulla poltrona: Elezioni, big 'ripescati' grazie al p… - CesareOrtis : Paracadute, paracudute e come previsto tutti i soliti noti ritornano sulla poltrona: Elezioni, big 'ripescati' graz… - TutteLeNotizie : Elezioni, big 'ripescati' col proporzionale: ci sono anche Minniti, Bersani e la Boldrini… -

Il nuovo meccanismo elettorale prevede che ai seggi assegnati con il metodo proporzionale si sommino quelli conquistati con il sistema uninominale. E'con questo meccanismo di recupero che sono statiper la Camera, tra gli altri, Franceschini, Boldrini, Minniti, Bersani, Martina, Orlando, Fassino,Gelmini, Biancofiore,Fratoianni,Fiano,Serracchiani, Sgarbi, Lucia Annibali. Per il Senato, invece, il Viminale non ha ancora chiuso i lavori per assegnare tutti i seggi.(Di martedì 6 marzo 2018)