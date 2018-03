Elezioni politiche | si stanno assegnando i seggi del nuovo Parlamento

Risultati Elezioni politiche 2018 - tutti i seggi alla Camera e al Senato : chi si è salvato col ripescaggio : Dal Viminale arrivano i primi dati ufficiali sull'assegnazione dei seggi dopo il voto di domenica scorsa, considerando sia quelli eletti con il sistema proporzionale dai listini che nei collegi ...

Elezioni politiche 2018 - ecco quali impatti di medio termine sull'euro : Nonostante il forte successo dei partiti più anti-establishment e euroscettici in Italia, la valuta è sembrata essere immune dall'incertezza politica nella terza più grande economia dell'euro. "La ...

Elezioni 2018 - cappotto e anomalia l'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche : D all'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche, escono due dati eclatanti: il «cappotto» di Attilio Fontana e l'anomalia di Milano. Il primo s'impone: l'onda d'urto della Lega ha trascinato di ...

Elezioni politiche - Giovanni Coviello - Insieme - : grazie a tutti - col Psi siamo cresciuti per cui 'siate affamati - siate folli' : Io, mentre Di Maio inneggia al " superamento delle ideologie per fare cose concrete " , come se nel farle non ci si debba ispirare a una visione, politica, del mondo e della società, e mentre Salvini ...

Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018/ Dario Violi (M5S) : "Partita impossibile in Lombardia" : Diretta risultati Elezioni Regionali e Politiche 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Elezioni politiche - Lazio in tilt : a 20 ore dalla chiusura dei seggi mancano risultati di diversi collegi : “Caos a Ostia e Marino” : Ritardi, contestazioni, proteste e addirittura risse. A 20 ore dalla chiusura dei seggi, nel Lazio mancano ancora i risultati finali di 8 collegi uninominali al Senato e di 16 alla Camera. In particolare, i dati mancanti del Senato riguardano la sola regione Lazio, dove resta da completare lo scrutinio di 46 sezioni in tutta la regione. Situazione analoga per i collegi uninominali della Camera, dove però lo scrutinio iniziava dopo quello del ...

Elezioni politiche 2018 - boom 5 Stelle e Lega. Crollo Pd : Renzi lascia - : Il Movimento 5 Stelle supera quota 32% in entrambe le Camere. Il Carroccio meglio di Forza Italia, il centrodestra è la prima coalizione. Il Partito democratico sotto il 20% sia alla Camera che al ...

DIRETTA RISULTATI Elezioni REGIONALI E POLITICHE 2018/ Dimissioni Renzi - M5s primo partito - exploit Lega : DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI e POLITICHE 2018: la sfida si sposta in Lombardia e Lazio. Boom M5s e Lega, Centrodestra avrebbe 247 seggi alla Camera. Renzi si è dimesso dal Pd(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:15:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 : Nord al centrodestra - Sud al Movimento 5 stelle : È un’Italia di tre colori quella che esce dalle Elezioni politiche 2018. Due però sono macchie molto più ampie dell’altra. Il Nord, esclusi Alto Adige e Valle d’Aosta, è blu, colore che rappresenta il centrodestra. Tutto il Sud, ma anche gran parte del centro, fino alle Marche, è del giallo attribuito al Movimento Cinque stelle. È il rosso del centrosinistra che manca, in parte anche nelle regioni che votano tradizionalmente a sinistra come ...

Risultati Elezioni politiche del 4 marzo 2018 : i dati del Viminale : Crollo del Pd, balzo in avanti dei 5 Stelle che guadagnano 7 punti rispetto alle ultime politiche. E una Lega che, a dispetto dei sondaggi della vigilia, sfiora quota 18%, praticamente ad un’incollatura dal Pd. Salvini...

Milano sconta l'esito incerto delle Elezioni politiche : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania , cosa che permetterà alla prima economia europea ...