Elezioni | M5S Milano | scarso rispetto da consiglieri eletti che non si dimettono

SONDAGGI E RISULTATI Elezioni 2018/ Analisi voto : seggi uninominali - dove sono distribuiti M5s e Centrodestra : SONDAGGI, Analisi sul voto e RISULTATI alle ELEZIONI Politiche 2018: Analisi e scenari, i seggi uninominali e la distribuzione geografica dei vincitori. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Elezioni - le manovre di M5s e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...

Elezioni : Prestigiacomo (Fi) - no a Sud fannullone - a M5s voto di protesta : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Sta passando su molti media e nelle analisi di alcuni politici una lettura 'sociologica' del voto di domenica che trovo sbagliata nella sostanza, ingiusta e anti meridionalista nei toni. Mi riferisco a chi dice che al nord ha vinto il centrodestra per la flat tax e al

Elezioni - Zagrebelski : “Legge elettorale fatta per non formare governo. Vittoria M5s e Lega? Colpo contro l’oligarchia” : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e discutendo del futuro del nostro paese, così ne usciremo fuori. Con questa legge elettorale era impensabile avere il nome del Presidente del Consiglio e la squadra di governo, questa legge elettorale è stata fatta apposta perché non fosse possibile ciò. Il Presidente della Repubblica ha il compito d tirar fuori le soluzioni ...

Elezioni : M5S Veneto - risultato straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - “risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà”, lo sottolinea, in una nota Il Movimento 5 Stelle che precisa "abbiamo ottenuto in Veneto un risultato straordinario: è la seconda forza politica in Veneto e in molte zone i voti che i cittadini hanno

Elezioni : M5S Veneto - risultato straordinario - ora avanti tutta con testa - cuore e umiltà : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà”, lo sottolinea, in una nota Il Movimento 5 Stelle che precisa “abbiamo ottenuto in Veneto un risultato straordinario: è la seconda forza politica in Veneto e in molte zone i voti che i cittadini hanno espresso per il M5S raggiungono percentuali altissime”.“A Venezia il M5S è prima forza politica con il 27,5%. A ...

Elezioni - M5s in Sicilia ha più seggi che candidati : In Sicilia il Movimento Cinque Stelle ha preso una valanga di voti. Dopo l'esultanza però si apre un vero e proprio problema da risolvere nell'attribuzione dei seggi. Il Movimento oltre ai 28 eletti ...

Elezioni 2018. Gli anziani hanno votato Pd - i ragazzi del '99 il M5S. Le casalinghe si sono astenute : Il Movimento 5 Stelle sfonda tra gli elettori esordienti, i ragazzi del 1999, ma anche tra casalinghe, piccoli imprenditori e nel mondo cattolico, mentre il Pd è primo tra gli anziani. Lo...

Elezioni : Corrao - M5S unica forza in grado di governare - centrodestra solo accozzaglia : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Il M5S è l'unica forza unitaria che ha vinto le Elezioni. Pensare che la coalizione di centrodestra, che è un'accozzaglia, possa governare mi pare inverosimile. L'unica soluzione seria, concreta e realizzabile è un governo Cinquestelle". Così Ignazio Corrao, eurodeputa

Elezioni : in Sicilia più seggi che candidati per M5S - Corrao 'Legge insensata' : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Il M5S trionfa in Sicilia, tanto da apire un problema nell'assegnazione dei seggi. I pentastellati infatti, oltre all'en plein nei 28 collegi uninominali, conquistano 25 seggi, tra Camera e Senato, nella quota proporzionale. Troppi rispetto ai candidati inseriti nelle l

Elezioni : deputati M5s all'Ars - risultato epocale - a casa brontosauri della politica : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Non ci dubbi: è stato un risultato epocale, abbiamo scritto un’esaltante pagina di storia. Abbiamo sfiorato il 50 per cento dei consensi, con percentuali enormi in alcuni comuni come Priolo Gargallo, dove siamo andati oltre al 71 per cento, e Raffadali, nella terra di

Elezioni - Renzi : "Chi nel Pd vuole governo con M5s lo dica" : Scontro nel partito sulla possibilità di appoggiare un esecutivo pentastellato. Emiliano: "Coincidenze programmatiche con i grillini. Occorre evitare saldatura con le destre" Elezioni 2018, chi ...