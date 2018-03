Elezioni, in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra (Di martedì 6 marzo 2018) Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle tutti, compresi i M5S distanziati di un paio di punti. La presidente Debora Serracchiani, candidata al secondo posto nella lista del Pd al collegio uninominale Trieste alla Camera e al proporzionale in Fvg, sarebbe stata eletta. Nella nuova sfida diretta con l’ex governatore Renzo Tondo all’uninominale, però, Serracchiani ha avuto la peggio. A Bolzano, non ci fosse l’Svp, sarebbe finita allo stesso modo, ma è solo il paracadute ... ilfattoquotidiano (Di martedì 6 marzo 2018) Il centrodestra fa cappotto in. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. CappottoinVenezia Giulia, dove laè il primo partito e si tiene alle spalle tutti, compresi i M5S distanziati di un paio di punti. La presidente Debora Serracchiani, candidata al secondo posto nella lista del Pd al collegio uninominale Trieste alla Camera e al proporzionale in Fvg, sarebbe stata eletta. Nella nuova sfida diretta con l’ex governatore Renzo Tondo all’uninominale, però, Serracchiani ha avuto la peggio. A Bolzano, non ci fosse l’Svp, sarebbe finita allo stesso modo, ma è solo il paracadute ...

Elezioni : Pd Veneto - sconfitta senza scuse - si riparte consultando base : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - "È una sconfitta netta e senza scuse. Incolpare il populismo è solo una scorciatoia per autoassolversi. Il Partito Democratico non ha compreso cosa stava succedendo nel Paese e la sua proposta non ha saputo interpretare le tensioni e le sofferenze profonde della maggior

Elezioni : Indipendenza Veneto - ennesima divisione certa del paese : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "L'unico dato matematicamente e socialmente certo, è l'ennesima conclamata divisione. differenza che esiste tra i territori del sud dai territori del nord della penisola. Il partito assistenzialistico per eccellenza, ovvero il partito che promette lo stipendio ai nulla

Elezioni - in Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra : umiliati Serracchiani e Illy : Il centrodestra fa cappotto in Veneto. Non uno, nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato – sia al Senato che alla Camera – agli avversari, che siano i Cinquestelle, che pure si attestano su un lusinghiero 24,46% (Senato), oppure che siano i resti di un centrosinistra in frantumi, a sinistra del quale Leu raccoglie un miserrimo 2,51%. Cappotto Anche in Friuli Venezia Giulia, dove la Lega è il primo partito e si tiene alle spalle ...

Elezioni - dal cappotto M5s in Puglia e Sicilia al 40% Lega nel Lombardo-Veneto : come cambia l’Italia - regione per regione : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemo l’Italia dal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in Puglia (24 collegi a 0), Campania, Sicilia (28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ... : Il Movimento 5 stelle trionfa al Sud, Matteo Salvini (trascinando il centrodestra) si riprende il Nord. I grillini lo avevano detto: “Guarderemodal basso verso l’alto”. E così, mentre ancora è in corso l’assegnazione definitiva dei seggi, questa è la tendenza più evidente: Luigi Di Maio e i suoi che prendono tutto in(24 collegi a 0), Campania,(28 collegi a 0), Sardegna e Calabria; il centrodestra a ...

Elezioni : Confcommercio veneto - a forze politiche chiediamo di lavorare sodo : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - "Continueremo a immaginare che le difficoltà del Paese dopo il voto non cambieranno come per magia. Quello che avevamo chiesto ai candidati di tutti gli schieramenti è ancora tema su cui lavorare sodo. Se vogliamo il recupero occupazione e la ripresa delle imprese, temi

Elezioni : Zaia - il mio ruolo sarà solo in Veneto - per l'autonomia della Regione : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Il mio ruolo sarà solo in Veneto per l'autonomia del Veneto". Lo ha assicurato il presidente della Regione, Luca Zaia in occasione di un incontro pubblico a Godega Sant'Urbano (Tv), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano quale sarebbe stato il suo ruolo nel caso

Elezioni : Veneto top affluenza - 79% - : ANSA, - ROMA, 5 MAR - E' il Veneto la regione al top per affluenza alle Elezioni politiche: ha votato il 78,85% degli aventi diritto al Senato e il 78,72% alla Camera. In Sicilia si è invece ...