Elezioni | gli eletti in Abruzzo

Elezioni - Travaglio : “Renzi si dimette o no? Mi aspettavo entrassero gli infermieri con la camicia di forza” : “Renzi ha detto un addio o un arrivederci? Io oggi mi aspettavo l’arrivo degli infermieri con la camicia di forza, mentre gli sentivo dire che la colpa della sconfitta del Pd è degli elettori, che non hanno capito i suoi strepitosi successi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le annunciate dimissioni “differite” di Matteo Renzi dalla guida del Pd. E aggiunge: ...

Elezioni 2018 - M5s in Puglia fa 24-0 sulle ceneri di D’Alema e Fitto. Il Pd al 14% : “Gli avversari? Sono dentro il partito” : Aveva ragione Raffaele Fitto nel fuorionda al Teatro di Adriano: “Fanno cappotto”. E il cappotto è arrivato sempre con lo stesso schema, da Foggia a Santa Maria di Leuca. Non un sussulto, non un risultato conteso, non un colpo di coda neanche nei collegi dove Pd e centrodestra avevano calato gli assi. Ventiquattro a zero. Il Movimento Cinque Stelle domina in Puglia conquistando tutti i seggi uninominali con percentuali quasi ovunque ...

Elezioni Lombardia - Gori : «Vento populista. Ho fatto il lavoro migliore possibile» : Venti punti di distacco e zero rimpianti: «Ho fatto la miglior campagna elettorale che potessi fare. Tornassi indietro non farei niente di diverso», garantisce Giorgio Gori dopo il lunghissimo ...

Elezioni. La vittoria del M5s in Sicilia - la mezza sconfitta della destra. Gli eletti : Non sono mancate le reazioni del mondo politico, Gianfranco Miccichè, commissario dei forzisti, e presidente dell'ARS parla di isola azzurra: 'Non c'è alcun dubbio: l'esito del voto dipinge una ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli scenari dopo i risultati delle Elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 marzo. Gli scenari dopo i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:13:00 GMT)

Elezioni : da Minniti a Lotito - passando per Lucia Annibali e De Falco. Ecco gli esclusi eccellenti : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in Emilia ...

Elezioni - gli eletti catanesi sono - quasi - tutte donne : ...alla Camera e ne sono felice - spiega ancora - Da oggi lavorerò duramente per rendere l'innovazione digitale e l'imprenditoria giovanile i fattori strategici per il rilancio dell'economia italiana. ...

Elezioni 4 marzo. Tasse - euro - debito : gli occhi dei mercati sull'Italia : Nessun panico in Borsa nell'immediato ma gli investitori temono un'incertezza prolungata. Gli analisti scommettono sul ritorno alle urne entro l'anno

Elezioni - Mara Carfagna : 'Orgogliosi del risultato di Marzia Ferraioli ad Agropoli. Batte la finta economista e mister fritture' VIDEO : Il voto espresso dai cittadini è stato un voto con cui hanno manifestato l'insofferenza di essere messi ai margini di una politica che, in tutti questi anni di governo tecnico Monti e di governo di ...

Puglia - D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli/ Elezioni 2018 : circa 500 voti per l'ex premier : Puglia, D'Alema ultimo nel collegio Nardò Gallipoli. Le ultime notizie sulle Elezioni 2018: circa 500 voti per l'ex premier. Un fallimento totale: le ragioni e l'analisi post-voto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Elezioni - M5s alla ricerca dei numeri : “Non finiremo come Bersani”. E sugli espulsi : “Posizione non cambia” : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c’è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi. Al momento però, in casa pentastellata nessuno ...

Luigi Di Maio - vincitore delle Elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

ASCOLTI TV DEL 4 MARZO - SPECIALE Elezioni/ Bruno Vespa ed Enrico Mentana mettono gli Oscar al tappeto : Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 4 MARZO nonostante il boom degli speciali legati alle ELEZIONI politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:40:00 GMT)