Elezioni | eletto Filippo Sensi | portavoce di Gentiloni

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

Elezioni - Zagrebelski : “Legge elettorale fatta per non formare governo. Vittoria M5s e Lega? Colpo contro l’oligarchia” : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e discutendo del futuro del nostro paese, così ne usciremo fuori. Con questa legge elettorale era impensabile avere il nome del Presidente del Consiglio e la squadra di governo, questa legge elettorale è stata fatta apposta perché non fosse possibile ciò. Il Presidente della Repubblica ha il compito d tirar fuori le soluzioni ...

Risultati Elezioni 2018 - il primo senatore nero d’Italia è della Lega : eletto Toni Iwobi - bergamasco di origini nigeriane : E’ bergamasco ma origini nigeriane, responsabile immigrazione della Lega e militante del Carroccio da 25 anni. Toni Iwobi, 62 anni, è il primo senatore nero d’Italia. eletto in Lombardia in lista per Palazzo Madama con Calderoli e residente a Spirano, in un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega – ha scritto – sta per iniziare ...

Elezioni 2018 - Di Maio al bivio : Lega o Pd? Analogie e differenze nei programmi elettorali : Lega e Movimento cinque stelle sono alle prese con i calcoli elettorali per stabilire chi potrebbe fare da supporto in vista di una maggioranza parlamentare. Matteo Salvini ha già chiarito che «governerà col centrodestra», ma deve raggiungere i numeri per farlo. Luigi Di Maio festeggia la nascita della «Terza repubblica», aprendosi ad appoggi esterni al movimento, incluso quello del Pd. Ma quali sono le combinazioni possibili ?...

Elezioni 2018 - in Sicilia il cappotto del M5s grazie a ex astenuti ed elettori pentiti del Pd. Tradito dai voltagabbana : “In Sicilia abbiamo la stessa forza del centrodestra alle Elezioni del 2001”. Chissà se in queste ore Davide Faraone ricorderà quanto dichiarato in pompa magna nel marzo del 2015, quando accoglieva nel Pd l’ennesima pattuglia di transfughi del centrodestra fulminati sulla via della Leopolda. Una profezia, quella del sottosegretario, che si è rivelata nefasta esattamente due anni dopo. Il viceré di Matteo Renzi sull’isola ottiene il ...

Elezioni 2018 - il M5s cannibalizza il Pd e la Lega prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di Swg : A risultati ormai quasi definitivi, con M5s e Lega tra i vincitori delle urne, nella fotografia dei flussi elettorali scattata da Swg si vede il Movimento 5 Stelle, guidato da Di Maio e pronto a salire al Quirinale, che “cannibalizza” il Pd. E la Lega, guidato da Matteo Salvini. che prosciuga Forza Italia e recupera voti all’astensionismo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito democratico – guidato al momento da Matteo ...

Elezioni 2018 - M5s cannibalizza il Pd e la Lega prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di Swg : A risultati ormai quasi definitivi, con M5s e Lega tra i vincitori delle urne, nella fotografia dei flussi elettorali scattata da Swg si vede il Movimento 5 Stelle, guidato da Di Maio e pronto a salire al Quirinale, che “cannibalizza” il Pd. E la Lega, guidato da Matteo Salvini. che prosciuga Forza Italia e recupera voti all’astensionismo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito democratico – guidato al momento da Matteo ...

Elezioni : Ciambetti - elettori veneti hanno premiato buon governo Lega : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Sottolineo innanzitutto l’elevata partecipazione al voto del Veneto che si pone come prima Regione per affluenza alle Elezioni politiche: questa affluenza dice anche gli elettori veneti erano fortemente motivati innanzitutto dalla battaglia autonomista. Il deciso conse

Elezioni : Casini eletto al Senato - decima legislatura e decano parlamentari : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – decima legislatura consecutiva per Pier Ferdinando Casini, approdato in Parlamento per la prima volta alla Camera nella nona, nel 1983, e ora eletto al Senato nel collegio di Bologna con il 33,12 per cento. Sarà il decano dei parlamentari. Più anziano di lui solo il Presidente emerito della Repubblica e Senatore a vita Giorgio Napolitano, che approdò in Parlamento alla Camera per la prima volta nella seconda ...

RISULTATI SENATO UNINOMINALE Elezioni 2018/ Seggi e proiezioni : boom M5s. Renzi eletto - Grasso ko : ELEZIONI politiche 2018, UNINOMINALE SENATO: proieizioni e RISULTATI. Vincono Renzi, Bonino e Casini a Bologna. Debacle per Grasso, Formigoni e D'Alema(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:45:00 GMT)

Elezioni - la notte elettorale di Potere al popolo al centro sociale Ex-Opg : “Abbiamo fatto un miracolo - progetto continua” : La lunga notte elettorale per i militanti di Potere al popolo è partita e finita con una certezza. Quella di aver già vinto, indipendentemente dalla soglia minima del 3%. “Oggi abbiamo scritto una storia di sinistra che non esisteva più” ci dice un militante in attesa delle prime proiezioni. Il movimento, al debutto nello scenario politico italiano, in soli tre mesi ha messo insieme una rete di realtà in tutta Italia, come l’ex OPG “Je so’ ...

Elezioni - la notte elettorale di Potere al popolo al centro sociale Ex-opg : “Abbiamo fatto un miracolo - progetto continua” : I militanti e gli attivisti di Potere al popolo, la formazione di estrema sinistra che è riuscita a superare l’1,5%, hanno atteso i risultati delle Elezioni nel centro sociale di Napoli Ex-opg occupato” Je so’pazzo”, lì dove tutto è partito. “Siamo partiti da zero e abbiamo fatto un miracolo, eravamo l’unica vera novità in questo scenario – dice la candidata alla Camera Chiara Capretti – Il 18 ...

Elezioni : Fico (M5S) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento. L'articolo Elezioni: Fico (M5S), eletto con il 57,57 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Bressa primo senatore eletto all’uninominale : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – E’ il sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, del Pd, il primo senatore eletto nell’uninominale. Ha ottenuto il 43,03 per cento nel collegio di Bolzano. L'articolo Elezioni: Bressa primo senatore eletto all’uninominale sembra essere il primo su CalcioWeb.