Elezioni | ecco i seggi attribuiti a Camera e Senato ma non ancora definitivi

Elezioni 2018 - ecco come Mattarella proverà a dare un governo all'Italia : ... anche perché in qualunque modo si rigiri, il cubo di Rubik della politica 2018 non trova alcuna soluzione in grado di rispettare la Costituzione. Allora ci vorrà tempo e soprattutto un po' di ...

Scuola - Lega di Salvini al Governo dopo le Elezioni? Ecco cosa cambierebbe : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico per la formazione del nuovo Governo. ‘Siamo i primi’ ha dichiarato il leader del partito del Carroccio ‘e si ragiona nel perimetro della nostra alleanza’ ovvero il centrodestra. Per Matteo Salvini, la Scuola rappresenta una priorità anche se non è ben chiaro […] L'articolo Scuola, Lega di Salvini ...

Elezioni 2018 - risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...

Elezioni politiche 2018 - ecco quali impatti di medio termine sull'euro : Nonostante il forte successo dei partiti più anti-establishment e euroscettici in Italia, la valuta è sembrata essere immune dall'incertezza politica nella terza più grande economia dell'euro. "La ...

Elezioni 2018 - crolla il Pd e la Camera si tinge di giallo M5S : ecco l'attribuzione dei seggi : I dati non sono ancora definitivi: mancano alcune sezioni e l'attribuzione dei seggi degli Italiani all'Estero

BORSA ITALIANA/ Ecco perché Piazza Affari 'ignora' il risultato delle Elezioni : La BORSA ITALIANA non ha sostanzialmente reagito male a un risultato elettorale così inatteso e dagli incerti sviluppi come quello di ieri.

Elezioni : da Minniti a Lotito - passando per Lucia Annibali e De Falco. Ecco gli esclusi eccellenti : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in Emilia ...

Elezioni : dai nuovi gruppi alle consultazioni - ecco l’agenda post-voto : Sarà comunque lunga la strada che porterà alla nascita di un nuovo governo: almeno un mese, probabilmente di più...

NICOLA ZINGARETTI - Elezioni LAZIO 2018/ Governatore Pd vicino a riconferma - ma senza maggioranza : ecco perchè : NICOLA ZINGARETTI, ELEZIONI LAZIO 2018: vicina riconferma, ultime notizie sulla sfida con Roberta Lombardi e Stefano Parisi molto vicini. Governatore bis ma senza maggioranza: ecco perchè(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:47:00 GMT)

Elezioni 2018 - cosa succede dopo il voto del 4 marzo : ecco tutte le tappe per la formazione del nuovo governo : Chi si aspetta un nuovo governo ora, subito dopo il voto, resterà deluso: prima di sapere chi guiderà la XVIII Legislatura passerà un mese o forse anche più. Una volta scrutinate tutte le schede e certificati i risultati, prenderà il via la maratona per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. ecco tutte le tappe: 8-9 marzo – Deputati e senatori eletti possono cominciare a registrarsi in Parlamento: foto, ...

Povertà - lavoro - istruzione : ecco da dove arriva il malcontento degli italiani alle Elezioni : L'astensionismo alle elezioni politche è arrivato al massimo storico, e capire perché può aiutarci a comprendere il successo dei partiti populisti

Povertà - lavoro - istruzione : ecco da dove arriva il malcontento degli italiani alle Elezioni : Foto: Tom Bullock/flickr Per avere il quadro esatto – e definitivo – di chi ha vinto e chi ha perso in queste elezioni manca ancora un po’, ma nel frattempo l’analisi del voto può già cominciare da numeri che mostrano segnali importanti nel rapporto fra cittadini e politica: e cioè quelli del voto e dell’astensione. Partendo dai numeri del ministero dell’Interno sappiamo intanto che l’affluenza registrata in queste elezioni è arrivata al minimo ...

Elezioni 2018 - Alessandro Sallusti : 'Nessun vincitore certo - ecco di chi è la colpa e cosa farà ora Mattarella' : Nessun vincitore certo, nessun sconfitto conclamato, a parte il Pd e Matteo Renzi . Ma 'la matassa - spiega Alessandro Sallusti nel suo editoriale post-voto sul Giornale - la matassa è molto ...