Elezioni | Di Maio | non abbiamo vinto perché abbiamo promesso soldi

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – "In Sicilia sono finiti i candidati al Senato e probabilmente il Senato avrà un Senatore in meno, perché abbiamo più seggi dei candidato del Movimento 5 stelle". Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.

(AdnKronos) – "E' per il fatto che rappresentiamo tutto il territorio che inevitabilmente siamo proiettati al governo di questo Paese -ha detto ancora Di Maio- non come altri che sono forze politiche territoriali a oltre quindici punti da noi e dicono di voler avere loro il mandato".

Da un lato Salvini che guarda "alla tradizione della sinistra" e reclama la possibilità di avere una maggioranza di governo. Dall'altro il movimento 5 stelle che, forte del 32% raccolto nelle urne rivendica il diritto a governare e una voce di peso in tutte le decisioni che contano per la XVIII legislatura. E' Luigi di Maio a tracciare la via dal palco di Pomigliano d'arco, dove Il Movimento 5 Stelle ha scelto di ...

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – "Con questo risultato siamo proiettati verso il governo". Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. Riprendendo quanto affermato ieri a proposito dell'elezione dei presidenti di Senato e Camera, "siamo aperti al dialogo con tutti -ha aggiunto il leader M5S- ma dovete venire a parlare con noi, se no in questa legislatura è difficile fare qualcosa"."Non vogliamo ...

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di festeggiare il successo ottenuto alle urne a Pomigliano d'Arco, la città del leader Luigi Di Maio, che dal palco ha ringraziato gli elettori, sottolineando che "non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi". Il riferimento alla Lega è chiaro e, nel suo ...

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – "Gli italiani ci hanno dato la fiducia per chiedere di andare al governo". Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.

Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. "Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l'altro del ...

Roma, 6 mar. , AdnKronos, 'Se dopo le consultazioni, alla Camera arriva Salvini mi pare naturale dire di no. Se arriva Di Maio mi sembra naturale valutare l'appoggio esterno'. Lo dice Francesco Boccia,...

"Luigi ha tutte le capacità per dare un governo al paese con la sua squadra e ha molta fiducia nel Presidente della Repubblica. Quindi fiducia nel Presidente Mattarella e fiducia in Luigi Di Maio." Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato il successo elettorale dei Cinque stelle

Lega e Movimento cinque stelle sono alle prese con i calcoli elettorali per stabilire chi potrebbe fare da supporto in vista di una maggioranza parlamentare. Matteo Salvini ha già chiarito che «governerà col centrodestra», ma deve raggiungere i numeri per farlo. Luigi Di Maio festeggia la nascita della «Terza repubblica», aprendosi ad appoggi esterni al movimento, incluso quello del Pd. Ma quali sono le combinazioni possibili ?...

"Mi dispiace un po' che sia andato via. Se restava ancora un po' lo mandavamo al 10%". Lo afferma all'Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle

LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: "Niente preclusioni, neppure per Forza Italia"

Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.

Nella regione governata da De Luca , Pd, , i pentastellati fanno quasi l'en plein nell'uninominale tra Camera e Senato portando a casa 32 dei 33 collegi del maggioritario, andando oltre il 50% nel ...