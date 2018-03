Elezioni | Di Maio | italiani ci hanno dato fiducia per chiedere di andare al governo

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

Elezioni : Boccia - no a Salvini - valutare appoggio esterno a Di Maio : Roma, 6 mar. , AdnKronos, 'Se dopo le consultazioni, alla Camera arriva Salvini mi pare naturale dire di no. Se arriva Di Maio mi sembra naturale valutare l'appoggio esterno'. Lo dice Francesco Boccia,...

Elezioni 2018 - Appendino : “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” : “Luigi ha tutte le capacità per dare un governo al paese con la sua squadra e ha molta fiducia nel Presidente della Repubblica. Quindi fiducia nel Presidente Mattarella e fiducia in Luigi Di Maio.” Così la sindaca di Torino Chiara Appendino ha commentato il successo elettorale dei Cinque stelle L'articolo Elezioni 2018, Appendino: “Di Maio ha tutte le capacità per dare un governo al Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018 - Di Maio al bivio : Lega o Pd? Analogie e differenze nei programmi elettorali : Lega e Movimento cinque stelle sono alle prese con i calcoli elettorali per stabilire chi potrebbe fare da supporto in vista di una maggioranza parlamentare. Matteo Salvini ha già chiarito che «governerà col centrodestra», ma deve raggiungere i numeri per farlo. Luigi Di Maio festeggia la nascita della «Terza repubblica», aprendosi ad appoggi esterni al movimento, incluso quello del Pd. Ma quali sono le combinazioni possibili ?...

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

LUIGI DI MAIO - M5S Elezioni 2018/ La strategia dei vertici : “Niente preclusioni - neppure per Forza Italia” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: “Niente preclusioni, neppure per Forza Italia”(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:27:00 GMT)

Luigi Di Maio - M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : "Niente inciuci" - cena al ristorante dopo la vittoria : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Elezioni 2018 : la Campania non tradisce Di Maio - è trionfo M5S - : Nella regione governata da De Luca , Pd, , i pentastellati fanno quasi l'en plein nell'uninominale tra Camera e Senato portando a casa 32 dei 33 collegi del maggioritario, andando oltre il 50% nel ...

TRIONFO LEGA-M5S - Elezioni 2018/ “Salvini populista - Di Maio no” : i prof stroncano il ‘fanta-Governo’ : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle ELEZIONI 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

LUIGI DI MAIO - TRIONFO M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni - Raggi abbraccia Di Maio : 'Dopo Roma un'Italia a 5 Stelle' : 'I cittadini hanno scelto il cambiamento. Dopo Roma un'Italia a 5 Stelle', cinguetta su Twitter Virginia Raggi , pubblicando una foto che vede la sindaca di Roma abbracciata al leader del Movimento, ...

Luigi Di Maio - vincitore delle Elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

Elezioni : Plebiscito.eu - Salvini e Di Maio stravincono - Italia nelle sabbie mobili (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una buona notizia è forse data dal fatto che il diritto di autodeterminazione dei popoli oggi in parlamento non trova più un ostacolo insormontabile, in quanto sia la Lega sia i 5 Stelle a più riprese hanno dichiarato di volerlo rispettare. Ciò significa che se in Veneto

Elezioni : Plebiscito.eu - Salvini e Di Maio stravincono - Italia nelle sabbie mobili : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - "Le Elezioni politiche 2018 hanno dato un responso chiaro, vincono la Lega e il Movimento 5 Stelle. La prima perché ha conquistato in modo autorevole la leadership della coalizione vincente del centro-destra, i secondi perché hanno conquistato la palma del primo partito