Elezioni | Cacciari | ” Crollo Pd? Lo dico da anni che finiva così Renzi non è mai

(Di martedì 6 marzo 2018) “? È evidente che un italiano su due abbia votato il M5s o la Lega. E certamente è una denuncia sull’inefficienza dell’establishment, che riguarda in particolaree in minore parte anche Forza Italia“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal filosofo Massimo, che aggiunge: “Mi aspettavo una forte affermazione del M5s e una sconfitta netta del Pd, bastava girare per il Paese per capire il grado di simpatia di cui godeva il Pd e il suo segretario. Non mi aspettavo questo grande sorpasso della Lega rispetto a Forza Italia. E questo è uno degli elementi caratterizzanti del voto, perché renderà estremamente difficile che la coalizione di centrodestra rimanga insieme. Perché rimanga unito il leader indiscusso deve essere Salvini e credo che Berlusconi sia abbastanza insofferente di fronte a una prospettiva del genere. Se ci sarà ...