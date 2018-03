Elezioni | Boschi | nè lacrime nè aspirazioni per guida Gruppo Pd

Elezioni - in Alto Adige Boschi salvata dalla Svp : il Pd prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito : Ha preso i voti, ha ringraziato e se n’è andata. Maria Elena Boschi ha salutato Bolzano e gli Altoatesini appena erano chiari i risultati delle Elezioni: è salita in macchina direzione Roma, con la promessa di tornare presto. Il collegio bunker della Bassa Atesina ha fatto il suo dovere e Boschi avrà la sua poltrona alla Camera, eletta con il 41,2%. Ma anche l’Alto Adige non è stata immune al crollo dei democratici: nello stesso collegio cinque ...

Elezioni - Franceschini e D'Alema ko : passano Delrio - Boschi - Lorenzin e Casini : Vittoria nel collegio uninominale 12-Siena, con il 36,17% dei voti, anche per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan . E rieletto il ministro della Giustizia Andrea Orlando che passa in ...

Seggi ed eletti Camera - Risultati Elezioni 2018/ M5S al 32 - 7% - Pd sotto il 19% : Boschi va - Minniti ko : Camera Seggi ed eletti, Risultati elezioni 2018: il centrodestra ottiene più parlamentari del M5s ma non raggiunge la maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni, non Minniti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:31:00 GMT)

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - Boschi eletta - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si attesta al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al...

Elezioni 2018 - sfide Uninominale : i bocciati/ Male Grasso e Minniti : eletti Boschi e Casini : sfide Uninominale, gli sconfitti eccellenti della Sinistra: vincono bene Gentiloni e Casini, è debacle per Boldrini, Grasso, D'Alema, Orfini e soprauttto Minniti. Risultati e verdetti(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 - promossi e bocciati : male Minniti e Grasso - bene Boschi e Bonino : Il Rosatellum è legge elettorale mista e ai risultati generali nelle Elezioni politiche 2018 bisogna aggiungere i duelli nei colleghi uninominali che mettevano i candidati uno contro l’altro in uno scontro diretto. Non sono mancate le sorprese. Maria Elena Boschi, catapultata dalla sua Arezzo in Trentino Alto Adige, è andata bene. Si è salvato Pier Carlo Padoan a Siena, non così Dario Franceschini nella sua Ferrara. MARIA ELENA ...

Elezioni - male i ministri di Gentiloni : ok solo Boschi e Lotti : Con la sconfitta del Pd che è al di sotto del 20% si profila anche la sconfitta di diversi ministri del governo Gentiloni all'...

Elezioni 4 marzo - collegi uninominali. Dalla Boschi a Minniti : chi vince e chi perde : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. Cosa succede ora: le possibili maggioranze VIDEO / L'...

Elezioni 2018 - le sfide dei collegi uninominali : passa la Boschi - bocciato Minniti - disastro D'Alema : ... fermo al 28 per cento, , Matteo Orfini, big del Pd risulta terzo a Roma, nell'uninominale per la Camera , collegio Torre Angela, , mentre potrebbe farcela il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ...

Elezioni 2018 - i collegi : eletti Gentiloni - Renzi e la Boschi - trombati D'Alema e la Boldrini. Ok Santanché e La Russa : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. IN LOMBARDIA M5S A SECCO Non ci sarà un solo ...

Elezioni 2018 - Maria Elena Boschi vince nell'uninominale a Bolzano - : La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata eletta nel suo collegio per la Camera con il 41,23%, davanti a Michaela Biancofiore , Fi, e Filomena Nuzzo , M5s, . LIVE - SPECIALE

Risultati Elezioni 2018 - vincitori e sconfitti nei testa a testa : fuori Minniti e Fedeli. Di Maio al 63%. Vincono Gentiloni e Boschi : Mezzo governo Gentiloni perde le sfide negli uninominali, Luigi Di Maio sfonda quota 60% nella sua Pomigliano d’Arco, Venezia ai Cinque Stelle, Grasso e D’Alema cancellati nei propri seggi. La mappa delle sfide testa a testa (qui quella complessiva) mette insieme Risultati inattesi e decapita la leadership di diversi big di partito, non solo del Pd. fuori Franceschini, Pinotti, Fedeli, De Vincenti – Oltre a Paolo Gentiloni che ...

Elezioni : Boschi eletta con il 41% : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – eletta con il 41 per cento dei consensi la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, candidata nel collegio uninominale di Bolzano. Per l’ufficialità manca ancora una sola sezione da scrutinare. L'articolo Elezioni: Boschi eletta con il 41% sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Boschi passa. Sconfitte per Minniti - Grasso e Franceschini. Ok Lorenzin. A Potenza vince Caiata : Finisce prima di iniziare l'avventura in politica di Francesca Barra, sconfitta a Matera per il Pd. Nel collegio di Ferrara per Montecitorio il ministro della Cultura uscente Dario Franceschini è ...