Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018/ Big ripescati grazie a Proporzionale : seggi a Boldrini e Minniti : Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Elezioni - big "ripescati" col proporzionale : ci sono anche Minniti - Bersani e la Boldrini Alla Camera M5s ottiene 211 deputati : Il calcolo dei seggi per la ripartizione nella Camera "salva" chi è stato sconfitto nei collegi uninominali: tra gli altri grandi nomi figurano Franceschini e Bersani. Il centrodestra ha 260 deputati, di cui assegnati col proporzionale: 73 Alla Lega, 59 a ForzaItalia, 19 a FdI. Il Pd ne ha per ora 112 in totale

Pd e il flop alle Elezioni 2018 - i big mollano Renzi. Gelo con il Colle : Il Quirinale non ha apprezzato i diktat sulle trattative. La minoranza apre il fuoco: "Le dimissioni si danno oppure non si danno..."

Elezioni - big 'ripescati' grazie al proporzionale : ci sono anche Minniti e la Boldrini : Le Elezioni politiche hanno assestato un duro colpo al Pd, che ha assistito alla sconfitta di diversi nomi importanti nei collegi uninominali, come quelli di Marco Minniti a Pesaro o di Dario ...

Elezioni : parziale collegi - tra i big vola Di Maio - Minniti-Padoan in bilico - Casini ‘tiene’ Bologna : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Dati parziali, parzialissimi. Un pugno di sezioni scrutinate in alcuni casi, ma nei collegi uninominali ‘caldi’ ci sono percentuali che non fanno dubitare sicuri successi. Tra i big spicca l’exploit di Luigi Di Maio ad Acerra: 63,8% in 10 sezioni scrutinate su 251. Ottima perfomance anche per Roberto Fico a Napoli Fuorigrotta con 58,9 in 32 su 205 sezioni. Per quanto riguarda il Pd,a Firenze ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle Elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Elezioni - Di Maio : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...

Elezioni - fino a mercoledì i biglietti #IoVoglioVotare di FlixBus : Roma, 26 feb. , askanews, Ci sono ancora due giorni per aderire a #IoVoglioVotare, l'iniziativa lanciata da FlixBus, leader europeo della mobilità in autobus, per facilitare l'accesso alla propria ...

Elezioni - ecco quanto pesano sul voto Google - social e big data. L’inchiesta su FqMillennium in edicola : Il 4 marzo si avvicina e la campagna elettorale si infiamma, anche – o forse soprattutto – online. Ma internet è davvero in grado di condizionare il risultato elettorale? Negli Stati Uniti, dopo una serie di esperimenti durata anni, il professor Robert Epstein dell’American Institute for Behavioral Research and Technology ha stimato il solo Google può influenzare un quarto dell’elettorato, a seconda della quantità di notizie positive o ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Tra scandali e ‘big’ - come vota la Campania di De Luca? : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli. come vota la Campania di De Luca? Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:35:00 GMT)

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...