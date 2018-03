Elezioni 2018 | Luigi Di Maio | “Inevitabilmente proiettati al governo Pronti al dialogo

Elezioni 2018. Genere - età - professione : identikit dei nuovi elettori a Cinque stelle : La cosa che più colpisce della vittoria pentastellata è la trasversalità. In questa tornata il movimento è diventato un partito non solo compiutamente nazionale ma anche interclassista e generazionale come solo il Pdl nel 2008 e la Dc negli anni d'oro, riuscirono ad essere...

Elezioni 2018 - le difficoltà dei partiti e gli accordi lontani : Cala la possibilità di un intesa tra Movimento 5 Stelle e dem e tra M5s e Lega. E tutti guardano a che cosa accadrà in casa Pd. Il Colle tace Elezioni 2018, chi governa? Due maggioranze possibili

Elezioni 2018 - in Sicilia il M5s ha più eletti che candidati - : Il voto Siciliano ha permesso l'elezione di tutti i rappresentati che si sono presentati nell'Isola, ragione per la quale l'assegnazione avverrà sempre ai pentastellati ma in un altro collegio o ...

Elezioni 2018 - Fitch lancia l'allarme : In Italia riforme a rischio : Teleborsa, - Se Standard & Poor's ha rassicurato sull'esito del voto in Italia dal quale non si aspetta alcun impatto per il Paese, Fitch si mostra più critica. L'agenzia di rating ha spiegato che "il ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...

Elezioni 2018 - Berlusconi : «Felice per Salvini ma il regista del centrodestra resto io» : «La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l'incarico di governo. Sono felice per Matteo Salvini, sono felice...

Elezioni 2018 - ecco come Mattarella proverà a dare un governo all'Italia : ... anche perché in qualunque modo si rigiri, il cubo di Rubik della politica 2018 non trova alcuna soluzione in grado di rispettare la Costituzione. Allora ci vorrà tempo e soprattutto un po' di ...

Elezioni 2018 - Berlusconi è stato sconfitto grazie all’operazione memoria : Alle Elezioni politiche del 2018 il centrodestra è la prima coalizione col 37% dei voti. Ma Silvio Berlusconi non può esultare. La Lega di Matteo Salvini (17,6) ha infatti superato il suo partito, Forza Italia, di 3 punti e mezzo. In questo momento dunque, stando ai patti, il premier dovrebbe essere Salvini, non il Berlusconiano Antonio Tajani. Chiaramente è tutto da vedere e avremo modo di parlarne. Un M5S in grado di unire Nord e Sud non può ...

Analisi voto : seggi uninominali - dove sono distribuiti M5s e Centrodestra

Elezioni 2018 : trombati all’uninominale - salvati dai listini. Eletti De Luca - Fedeli - Pinotti - Orfini - Schifani - Pittella - De Falco : Bocciati dagli elettori, salvati dalla legge elettorale. Il Rosatellum funziona: da destra a sinistra, moltissimi candidati sconfitti nei collegi uninominali rientreranno in Parlamento dalla porta di servizio del proporzionale. La pattuglia dei ripescati è folta e di prestigio: ministri uscenti, dirigenti di partito, governatori, ex segretari, presidenti di Camera e Senato, politici di lunghissimo corso. Beffati, invece, coloro che per ...

Elezioni 2018 - Salvini sceglie la Calabria per andare in Parlamento. Con lui il segretario regionale Furgiele : Matteo Salvini entrerà in Parlamento con i voti dei “terroni”. Per un soffio, il suo seggio non è scattato in Sicilia e ha dovuto ripiegare sulla Calabria dove era capolista e dove i voti garantiti dall’ex governatore Giuseppe Scopelliti hanno consentito alla Lega un risultato storico nel collegio uninominale al Senato di Reggio. In riva allo Stretto il Carroccio ha toccato il 7,26%. Ma i quasi 16mila voti, raccolti tra i reduci dei “boia chi ...

Risultati Elezioni 2018 - i numeri del nuovo Parlamento : alla Camera il centrodestra a quota 260 - i 5 Stelle saranno 221 : Il M5s è il gruppo di gran lunga più numeroso in Parlamento. La coalizione di centrodestra ha la base più larga di parlamentari. Sono chiuse le operazioni di conteggio di voti e di distribuzione dei seggi della Camera e del Senato. Formalmente i dati non sono completi al cento per cento perché alcuni verbali – come segnala il ministero dell’Interno – sono stati inviati direttamente dai presidenti dei seggi alle corti di appello ...