Elezioni 2018 | in Sicilia il cappotto del M5s grazie a ex astenuti ed elettori pentiti

Elezioni regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...

Elezioni 2018 - M5s in Puglia fa 24-0 sulle ceneri di D’Alema e Fitto. Il Pd al 14% : “Gli avversari? Sono dentro il partito” : Aveva ragione Raffaele Fitto nel fuorionda al Teatro di Adriano: “Fanno cappotto”. E il cappotto è arrivato sempre con lo stesso schema, da Foggia a Santa Maria di Leuca. Non un sussulto, non un risultato conteso, non un colpo di coda neanche nei collegi dove Pd e centrodestra avevano calato gli assi. Ventiquattro a zero. Il Movimento Cinque Stelle domina in Puglia conquistando tutti i seggi uninominali con percentuali quasi ovunque ...

Elezioni 2018 - il Carroccio a valanga sulla Lombardia. Valtellina da record : Lega a valanga, in tutta la Lombardia: centrodestra che sbanca in tutti i collegi tranne Milano, ma con Forza Italia meno competitiva che in passato. A volo d'uccello ecco le province. A Varese , ...

Elezioni 2018 - cappotto e anomalia l'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche : D all'esplosivo incrocio tra Regionali e Politiche, escono due dati eclatanti: il «cappotto» di Attilio Fontana e l'anomalia di Milano. Il primo s'impone: l'onda d'urto della Lega ha trascinato di ...

Elezioni 2018 - Tabacci : «Senza Europa non c'è speranza. E questo i milanesi lo hanno capito» : Bruno Tabacci «Gli elettori milanesi hanno capito che senza Europa non c'è speranza». Bruno Tabacci conquista centro storico, Dergano, Zara e Tibaldi. Con il 41,24 delle preferenze, il candidato ...

Elezioni 2018 - Iezzi : «In Parlamento da Quarto Oggiaro. Sinistra lontana dalle periferie» : «Abbiamo vinto per la chiarezza con cui abbiamo parlato». Il leghista Igor Iezzi, candidato del centrodestra alla Camera, ha raccolto il 39,21 per cento dei voti nel collegio Nord Ovest della città. «...

Elezioni 2018 - crolla il Pd e la Camera si tinge di giallo M5S : ecco l'attribuzione dei seggi : I dati non sono ancora definitivi: mancano alcune sezioni e l'attribuzione dei seggi degli Italiani all'Estero

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli scenari dopo i risultati delle Elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 6 marzo. Gli scenari dopo i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

RISULTATI LOMBARDIA Elezioni REGIONALI 2018/ Diretta - vince Attilio Fontana : "Sarò il presidente della gente" : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Fontana e Gori, le ultime notizie

Risultati Lazio Elezioni Regionali 2018/ Diretta - Nicola Zingaretti ha vinto : "Risultato storico" : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti

Elezioni regionali Lazio 2018 - trionfa Nicola Zingaretti : ... un'identità per chi si sente da questa parte del campo, all'insegna del rispetto delle differenze e nella piena condivisione del valore delle differenze, che unite in un'unica cultura politica non ...

Luigi Di Maio - M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : "Niente inciuci" - cena al ristorante dopo la vittoria : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.

Elezioni 2018 : all'estero esultano populisti - Ue spera in Mattarella - : Le istituzioni europee chiedono al presidente della Repubblica un governo "stabile" e provano a tenere buoni i mercati. Francia e Germania rimangono alla finestra. Gioia di Le Pen e Wilders. LIVE - ...

Elezioni 2018 - adesso che succede? : L’affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 72,92% alla Camera e del 73% per il Senato, gli elettori chiamati alle urne hanno espresso principalmente un voto di protesta, voto che ha sottolineato l’assenza di una maggioranza assoluta. L’unico dato certo e già pronosticato è stato quello di una ingovernabilità di Paese, che per ragioni di forza maggiore porterà a coalizioni strategiche a cui l’ultima parola spetterà al Presidente della ...