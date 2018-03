Elezioni 2018 | gli sconfitti dell’uninominale ripescati grazie al «collegio paracadute»

Elezioni 2018 - Sgarbi dopo la sconfitta : “Voti M5s? Sono dell’Italia non produttiva che aspetta reddito di cittadinanza” : Mentre Luigi Di Maio si prepara a festeggiare i risultati delle Elezioni nella sua Pomigliano d’Arco, dove ha raccolto il 60% delle preferenze, lo sconfitto Vittorio Sgarbi pubblica un video su Facebook, per commentare il voto. “Di Maio non si è mai fatto vedere – dice rispondendo a un’intervista radiofonica – Quelli che ha avuto il M5s non Sono voti veri, Sono voti di protesta di una parte d’Italia non ...

Elezioni 2018 : immigrazione e disoccupazione fanno volare Lega e M5S : Nelle ex «zone rosse» i Dem al minimo storico del 26,7%, al Nord Forza Italia solo quarta. Il Carroccio dilaga dove è più cresciuto il tasso di presenza di stranieri, i grillini nelle province dove è più alta la disoccupazione ...

Risultati Elezioni politiche 2018 - tutti i seggi alla Camera e al Senato : chi si è salvato col ripescaggio : Dal Viminale arrivano i primi dati ufficiali sull'assegnazione dei seggi dopo il voto di domenica scorsa, considerando sia quelli eletti con il sistema proporzionale dai listini che nei collegi ...

Fontana stravince le Elezioni Lombardia 2018/ Batte Gori di venti punti : “parleremo anche con l’opposizione” : Attilio Fontana doppia Giorgio Gori, Elezioni Lombardia 2018: Centrodestra vince col 49,7% e straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Futuro del centrosinistra(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:35:00 GMT)

RISULTATI Elezioni POLITICHE 2018/ Minniti - chi sono i ripescati Proporzionale : al Senato Bongiorno e Grasso : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Elezioni 2018 - risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...

Elezioni 2018 - ha vinto il ‘teorema della mucca nuova’ : di Germano Fiore Scrivere da psicoanalista delle Elezioni politiche significa percorrere un crinale scivoloso. L’uso becero dello strumento “Psi” fatto oltreoceano, leggi le diagnosi poste a Donald Trump, omologato in patria da famosi occhialuti colleghi rende l’operazione ardita. Tuttavia, un’idea mi appare di evidente chiarezza e i dereistici flussi elettorali del Vespa nazionale, con annesse analisi del voto, richiedono più di un Morellino ...

Elezioni 2018 - record di contatti per ilfattoquotidiano.it. Terzo sito più letto in Italia con quasi 6 milioni di browser unici : record assoluto di contatti e pagine viste per il sito del Fatto Quotidiano durante le Elezioni 2018. In base alla classifica giornaliera stilata da Audiweb, ilfattoquotidiano.it è stato il Terzo sito più letto in assoluto in Italia, sia nella giornata del voto (domenica 4 marzo) che nel giorno dei risultati elettorali (lunedì 5 marzo), rispettivamente con 3.919.601 e 5.832.882 di browser unici e 9.023.963 e 16.712.163 di pagine viste. ECCO QUI ...

Elezioni 2018 - Calenda : 'Il Pd va risollevato - domani mi iscrivo' - : Il ministro dello Sviluppo economico ha risposto su Twitter a chi gli chiedeva di fondare un nuovo partito: "Non bisogna farne un altro ma lavorare" e annuncia l'intenzione di iscriversi al Partito ...

Camera - seggi - eletti e risultati Elezioni 2018/ Ripescati : da Minniti a Boldrini - chi entra col proporzionale : Camera seggi ed eletti, risultati Elezioni 2018: centrodestra prende 260 parlamentari, 221 al M5s, non c'è maggioranza. Centrosinistra: si salva Gentiloni. Tutti Ripescati col proporzionale(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Seggi ed eletti Senato - risultati Elezioni 2018/ 135 al Centrodestra : M5s si prende tutta Campania e Sicilia : Seggi ed eletti Senato, risultati Elezioni 2018: mancano 26 Seggi al Centrodestra per ottenere la maggioranza. Campania e Sud tutto M5s: Renzi resta, elenco big bocciati(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:30:00 GMT)

FONTANA DOPPIA GORI - Elezioni LOMBARDIA 2018/ Centrodestra al 49 - 7% : “ripartiamo dall’autonomia” : Attilio FONTANA DOPPIA Giorgio GORI, ELEZIONI LOMBARDIA 2018: Centrodestra vince col 49,7% e straccia il Pd. "Ripartiamo dall'autonomia, continuità con Maroni". Futuro del centrosinistra(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Elezioni 2018 - la Seconda Repubblica è morta. Ora M5s e Lega creeranno un’alleanza anti-sistema? : Le Elezioni del 4 marzo disegnano un risultato di portata storica, che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha già descritto come un passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Le forze che avevano dominato la Seconda Repubblica, il Pd e Forza Italia, si vedono reLegate in terza e quarta posizione, da un Movimento 5 Stelle capace infine di sfondare quota 30%, e da una Lega che lo segue a 17% e si candida come junior partner in un ...

Elezioni 2018 - Di Maio al bivio : Lega o Pd? Analogie e differenze nei programmi elettorali : Lega e Movimento cinque stelle sono alle prese con i calcoli elettorali per stabilire chi potrebbe fare da supporto in vista di una maggioranza parlamentare. Matteo Salvini ha già chiarito che «governerà col centrodestra», ma deve raggiungere i numeri per farlo. Luigi Di Maio festeggia la nascita della «Terza repubblica», aprendosi ad appoggi esterni al movimento, incluso quello del Pd. Ma quali sono le combinazioni possibili ?...