Elezioni 2018 | Di Maio al bivio | Lega o Pd? Analogie e differenze nei programmi elettorali

Elezioni 2018 - la Seconda Repubblica è morta. Ora M5s e Lega creeranno un’alleanza anti-sistema? : Le Elezioni del 4 marzo disegnano un risultato di portata storica, che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha già descritto come un passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Le forze che avevano dominato la Seconda Repubblica, il Pd e Forza Italia, si vedono reLegate in terza e quarta posizione, da un Movimento 5 Stelle capace infine di sfondare quota 30%, e da una Lega che lo segue a 17% e si candida come junior partner in un ...

Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018/ Big ripescati grazie a Proporzionale : seggi a Boldrini e Minniti : Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Nicola Zingaretti - Elezioni Lazio 2018/ “Vittoria importante nel giorno della sconfitta devastante del Pd” : Nicola Zingaretti, Elezioni Lazio 2018: vincitore e quindi ancora governatore. “Vittoria importante nel giorno della sconfitta devastante del Pd”, il commento post voto(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

Elezioni2018 - Renzi congela le dimissioni : lascio a governo insediato Video : Renzi si dimette da segretario Pd, ma resta in carica fino alla formazione del nuovo governo. dimissioni congelate, insomma. «Abbiamo riconosciuto con chiarezza la sconfitta. Dobbiamo aprire...

LUIGI DI MAIO - M5S Elezioni 2018/ La strategia dei vertici : “Niente preclusioni - neppure per Forza Italia” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: “Niente preclusioni, neppure per Forza Italia”(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:27:00 GMT)

LIVE - Elezioni 2018 - le reazioni al voto - : Vola il Movimento 5 Stelle, festeggia anche la Lega. Delusione Pd e Forza Italia. Renzi annuncia che si dimetterà dopo la formazione del nuovo governo. SPECIALE - RISULTATI - VIDEO

Elezioni politiche 2018 - ecco quali impatti di medio termine sull'euro : Nonostante il forte successo dei partiti più anti-establishment e euroscettici in Italia, la valuta è sembrata essere immune dall'incertezza politica nella terza più grande economia dell'euro. "La ...

Elezioni 2018 - sia chiaro : il Sud rifiuta ogni ipotesi di Salvini premier : “Mah, vuoi vedere…?!”. Nei bar e sui marciapiedi già svezzati da un sole primaverile, facce scettiche come di chi ne ha viste tante: stamattina il Sud è preoccupato. Divisa dal clima e adesso anche dall’ideologia, l’Italia spezzata si ritrova nei dubbi sul futuro ma da punti di vista distanti: “Te l’immagini, Salvini premier?” Domande mugugnate, che a dirlo forte succede davvero. Per il Meridione, francamente, un’ipotesi spaventosa. ...

Elezioni 2018 - ci avete imposto una legge criminale per scongiurare la vittoria M5s. Ora fateci un governo : 1. La legge elettorale con cui siamo andati a votare è criminale: fatta apposta da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi per scongiurare il rischio che i Cinquestelle potessero vincere, ora rendono attorcigliata la possibilità di fare un governo. Io sarei per il sistema proporzionale, che è il più democratico. Ma con tre poli, l’unico sistema elettorale decente è quello a doppio turno. 2. I cittadini hanno dato un voto più radicale del previsto. Era ...

Pd e il flop alle Elezioni 2018 - i big mollano Renzi. Gelo con il Colle : Il Quirinale non ha apprezzato i diktat sulle trattative. La minoranza apre il fuoco: "Le dimissioni si danno oppure non si danno..."

Risultati Elezioni 2018 - al centrodestra mancano 56 seggi per la maggioranza. Il M5s avrà 221 deputati – LA DIRETTA : Maggioranze lontane, lontanissime per chiunque dopo il riparto del proporzionale. Come prevedibile, nessuna forza politica sfiora quota 316 seggi, quella che garantisce la possibilità di governare in maniera autonoma. La prima forza alla Camera sarà quella del centrodestra che – al netto degli eletti in Valle d’Aosta – vale 260 deputati. Al Movimento Cinque Stelle vanno 133 seggi che si sommano agli 88 uninominali vinti ...

Elezioni regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...

Elezioni 2018 - in Sicilia il cappotto del M5s grazie a ex astenuti ed elettori pentiti del Pd. Tradito dai voltagabbana : “In Sicilia abbiamo la stessa forza del centrodestra alle Elezioni del 2001”. Chissà se in queste ore Davide Faraone ricorderà quanto dichiarato in pompa magna nel marzo del 2015, quando accoglieva nel Pd l’ennesima pattuglia di transfughi del centrodestra fulminati sulla via della Leopolda. Una profezia, quella del sottosegretario, che si è rivelata nefasta esattamente due anni dopo. Il viceré di Matteo Renzi sull’isola ottiene il ...