Ecco le storie non ufficiali su Alessandro Magno | che raccontano il suo lato più debole

YouTube : Ecco le novità per YouTube Stories - YouTube Go - e YouTube Music - Youtube - : Venerdì 02 Marzo 2018, La nota piattaforma di video sharing e streaming Youtube, grazie all'ala protettrice di Google , che la controlla da diverso tempo, , continua ad introdurre novità a getto continuo, rendendo l'esperienza d'uso dei suoi contenuti " ancorché ...

Elio e le Storie Tese e la bambina che vuol sapere “perché vi siete sciolti?”. Ecco la risposta (con stoccata a Sanremo) : “Noi siamo al top in questo momento e quindi vogliamo mollare ora quando siamo al massimo come ha fatto Carosone, lasciando ai nostri fans questa immagine di potenza assoluta, preferiamo non fare come gente che ha partecipato anche all’ultimo Sanremo che fa un po’ pena/tenerezza. Vogliamo essere dei sex symbol fino alla fine” Così Elio, Faso e Cesareo hanno risposto alla fatidica domanda “perché vi siete ...

Instagram : Ecco come funzionano le notifiche per gli screenshot delle storie : Scherzi a parte, Instagram sta davvero rivoluzionando la sua politica della privacy . Questa nuova funzione, arriva pochi giorni dopo a quella che permette alle persone che segui di vedere quand'è l'...

Sanremo 2018 - Elio e le storie tese : “Ci siamo evoluti e poi ci siamo sciolti. Ed Ecco chi sono i nostri eredi” : Elio e le storie tese al Festival di Sanremo con il gruppo già ufficialmente sciolto. Scambio di battute con i giornalisti sul loro futuro e ironia finale su chi siano i loro possibili eredi L'articolo Sanremo 2018, Elio e le storie tese: “Ci siamo evoluti e poi ci siamo sciolti. Ed ecco chi sono i nostri eredi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Instagram - Ecco i nuovi font nelle Stories : Le Stories di Instagram diventano ancora più personalizzate. L’ultima novità, disponibile da subito con il nuovo aggiornamento dell’app, si chiama modalità Testo: sono 4 font e stili diversi, con (volendo) uno sfondo colorato, per un tocco di creatività in più che assomiglia molto ai post multicolor che da qualche tempo possiamo pubblicare su Facebook. COME FUNZIONA Provare la novità è molto semplice: si apre la fotocamera delle ...

Instagram - Ecco le novità : da oggi le Stories potranno contenere GIF (e non solo) : Per alcuni questa novità non avrà alcuna rilevanza. Per altri sarà invece una cosa molto positiva: da oggi sarà possibile usare le GIF nelle Stories di Instagram. Sono circa 300 milioni le persone che ogni giorno mettono online “storie” e adesso, grazie a un accordo stretto tra Facebook e Giphy, sarà possibile inserire stickers animati. E non è l’unica novità prevista sulla piattaforma: “Nelle prossime settimane ...

Vivere senz’auto ci salverà! Ecco le storie di chi l’ha scelto : Sono d’accordo con il titolo dell’ultima puntata di PresaDiretta, la bicicletta ci salverà. Ma se all’estero fare a meno dell’auto è normale, grazie a mezzi pubblici capillari, car sharing, reti ciclabili efficienti, l’Italia resta la patria della motorizzazione privata, con un tasso d’immatricolazione più alto della media europea (62 auto ogni 100 abitanti). Nella maggior parte delle città e paesi italiani scarseggiano mezzi pubblici e ...

"Storie della buonanotte" fa il bis : Ecco le nuove eroine delle bambine ribelli : ... libro già pubblicato negli Stati Uniti con 100 nuove biografie di 100 grandi donne, accompagnate, ancora una volta, da 100 illustrazioni create da artiste di tutto il mondo. In Italia , Mondadori ha ...

«Storie della buonanotte» fa il bis : Ecco le nuove eroine delle bambine ribelli : 470.000 copie vendute in Italia, di cui ben 100.000 a sole due settimane dalla pubblicazione, avvenuta lo scorso febbraio: numeri da capogiro che hanno fatto di Storie della buonanotte per bambine ribelli il libro più venduto del 2017 nel nostro Paese, dove, tra l’altro, è ancora nella top five della narrativa per ragazzi. Il volume rappresenta un caso, non solo editoriale, davvero unico, visto che si tratta anche del libro più finanziato nella ...

Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp : Ecco l’ultima trovata di Facebook : Facebook vuole rafforzare l'integrazione fra Instagram e WhatsApp e così sta testando una nuova funzionalità fra alcuni utenti portoghesi, come confermato qualche ora fa ai colleghi di Techcrunch. L'articolo Le Storie di Instagram direttamente su WhatsApp: ecco l’ultima trovata di Facebook è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Instagram - e se le stories si potessero archiviare? Ecco due nuove funzionalità Video : I social network oramai sono strumenti utilizzati da molti utenti #Smartphone, stanno infatti diventando le principali forme di comunicazione ma anche una modalita' di svago sempre più apprezzata. Uno dei social con più iscritti è Facebook, vero e proprio apripista dei social network: attualmente però sta acquisendo sempre più importanza #Instagram, il social che valorizza al massimo le immagini. Se prima però era unicamente utilizzato per ...