E Minniti guida l' accozzaglia dei ripescati e miracolati

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) Guai a buttarsi nel vuoto senza paracadute. No, non c'entrano gli sport estremi a meno di non considerare anche la candidatura un'impresa ad alto rischio. Non lo è quando in ogni caso si può cadere in piedi. Ti candidi all'uninominale e perdi? Non c'è problema, c'è un collegio plurinominale pronto a salvarti e a portarti comodamente in Parlamento. Ma ci sono anche casi contrari. L'importante, alla fine, è garantirsi la poltrona.Sono tanti i big caduti ma in piedi. A partire dal presidente del Senato Piero Grasso, leader di Liberi e Uguali. L'ex magistrato è andato malissimo nel collegio uninominale del Senato di Palermo, dove ha preso solo il 5,8 per cento, superato abbondantemente dai candidati di M5s, Centrodestra e Centrosinistra. Stessa débâcle anche per la «presidenta» Laura Boldrini, ultima con il 4,6 per cento nel collegio ...