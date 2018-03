Dramma sull'A4 - a piedi in autostrada : donna falciata da auto : Una donna è stata investita sull'autostrada A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra i comuni di Cavenago e Trezzo in direzione Brescia. Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto intorno alle ...

Emma Marrone : età - peso - altezza e il Dramma del tumore. La vita privata - gli ex fidanzati (vip) e le curiosità sulla cantante salentina : È una delle cantautrici italiane più amate e deve il suo successo ad ”Amici”. Era il 2010 ed Emma Marrone si aggiudicava la nona edizione del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma trasferitasi fin da piccola nel Salento di dove erano originari i genitori. La carriera di Emma Marrone inizia nel 2003 con la vittoria del reality show televisivo Popstars. sulla scia del suo ...

Maltempo - il Burian provoca un incredibile incidente a catena in Germania sull’A24 : 30 auto coinvolte - immagini Drammatiche [FOTO] : 1/8 ...

“Come fare con mia figlia…”. Il Dramma di Sabrina Ghio. L’ex tronista rivela il suo dolore più grande sulla piccola Penelope. La confessione che commuove e colpisce al cuore : L’abbiamo conosciuta ai tempi di Amici, quando la sua passione era la danza, poi Sabrina Ghio ha cambiato vita. Nel 2008 si è sposata all’immobiliarista Federico Manzoli con cui è stata fino al 2014. Solo un anno prima aveva dato alla luce la sua bimba Penelope e proprio di quel periodo è tornata a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Vip. L’ex ballerina oggi influencer ricorda quel periodo e il timore che, ...

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc all’Isola dei Famosi. La brutta rivelazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto Drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...

Dramma nel Napoletano - si tuffa in mare e muore assiderata. La tragica scoperta sulla spiaggia : È stato ritrovato su un lido privato del litorale oplontino il corpo senza vita di una signora ottantunenne, N.D.F., deceduta durante la notte per assideramento. La tragica scoperta in mattinata sulla ...

“Ma che ca*** hai fatto!”. La foto della reunion è un Dramma. Tutti contro Mel B. Le critiche contro l’ex Spice Girls sono impietose. Quel particolare - in effetti - non è sfuggito proprio a nessuno. Lei - che non ha mai avuto peli sulla lingua - risponde alle accuse così : Negli anni delle boy band erano, senza sé e senza ma, il modello femminile di riferimento. Belle, sensuali, capaci di raggiungere ogni modello sociale e perché no, anche dotate di buona voce: erano le Spice Girls le ragazza terribili che nei giorni scorsi hanno celebrato con un scatto diventato subito virale la loro reunion. Tra i commenti entusiasti, non è mancata qualche critica, rivolta in particolare a Mel B. Gli utenti sui social ...

“Il bambino non si muove più”. Tragedia in camera da letto : la madre si sveglia e si accorge di colpo che qualcosa non va i suo figlio. La chiamata disperata - le indagini a fare chiarezza sulla dinamica (assurda) di un Dramma terribile : Una morte orribile dalle dinamiche assurde: un bimbo di 18 mesi, Jordan Blue Elmore, è infatti scomparso nel sonno. A causare la Tragedia, un groviglio di coperte formatosi per caso durante la notte che ha finito per soffocare il neonato, il cui corpo è stato trovato dalla madre disperata. Un caso avvenuto a Gainsborough, in Inghilterra, e sul quale sono nelle ultime ore è stata fatta chiarezza, scagionando il genitore inizialmente ...

MasterChef 7 : Bastianich annoia e Antonia racconta il suo Dramma mentre i concorrenti rimangono sullo sfondo : MasterChef 7 - Le prime eliminate MasterChef 7 è iniziato davvero: con la messa in onda della terza puntata il programma è entrato nel vivo e la sacra liturgia che lo ha reso famoso ha ripreso forma. Ecco allora che la Mystery Box, l’Invention test, la prova in esterna ed infine il Pressure Test hanno cadenzato il prime time di Sky Uno, mietendo le prime due vittime nella Masterclass e mettendo concorrenti e giudici faccia a faccia con le ...

Renzi - il Drammatico 'no' di Mattarella : Pd - bomba sulla campagna elettorale : C'è l'ostacolo di Sergio Mattarella tra Matteo Renzi e la campagna elettorale. Il segretario del Pd sogna per limitare i danni nelle urne un funambolico 'doppio binario'. Da una parte lui e gli altri ...

29 Dicembre : 4 anni fa la Drammatica caduta di Michael Schumacher sulla neve dell’Alta Savoia : Sul blog, sui siti, ancora piu’ in questi giorni, si rincorrono le voci, gli auguri e, soprattutto, la voglia di sapere qualcosa su Michael Schumacher. Le condizioni di salute del pilota di maggior successo nella storia della F1 con sette titoli mondiali, restano avvolte nel piu’ fitto mistero a quattro anni dall’incidente sugli sci che gli hanno causato gravi danni cerebrali. Caduto rovinosamente su una roccia il 29 Dicembre ...