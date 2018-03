Dramma Astori | Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13

Dramma Astori : giovedì i funerali a Firenze : Procuratore capo di Udine: "Aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti". Mercoledì camera ardente a Coverciano

Dramma Astori : giovedì i funerali a Firenze : Procuratore capo di Udine: "Aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti". Mercoledì camera ardente a Coverciano

“Fatemelo vedere”. Morte Davide Astori - la disperazione della compagna Francesca. La fidanzata del calciatore - ex Grande fratello e modella - una volta ricevuta la Drammatica notizia - è andata a Udine per dare un ultimo saluto al suo “sole”. Momenti di cordoglio assoluto : La Morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina, morto in albergo per arresto cardio-circolatorio, ha sconvolto il mondo. Astori aveva 31 anni ed era molto amato. La sua scomparsa ha devastato una nazione ma, prima, la sua famiglia. Per esempio la sua compagna, Francesca Fioretti, che Astori aveva conosciuto nel 2013. Tra loro era stato subito amore: quando si erano incontrati alla festa di un amico comune, avevano iniziato della loro ...

Dramma Astori : Vigorelli - storico agente del giocatore : “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” : Dramma Astori: Vigorelli, storico agente del giocatore: “Un ragazzo d’oro. Era come un figlio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dramma Astori: Vigorelli- Intervistato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, Claudio Vigorelli, storico agente di Davide Astori, ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del capitano ...

Fiorentina nel Dramma La morte bianca si porta via Astori : Udine E' morto Davide Astori, capitano della Fiorentina, nel ritiro di Udine, hotel La' di Moret, a poche ore dalla sfida con i friulani. La notizia piomba sul cellulare alle 11,30 e trasforma un pre partita di una gara normale, in un giorno che segnera' per sempre la storia della Fiorentina. Il capitano viola e centrale della Nazionale se ne e' andato nel sonno volando dal campo all'eternita'. Lasciando un vuoto ...

Morte Astori - la figlia di Renato Curi rivive un Dramma : “avevo 3 anni quando il quel Perugia-Juve…” : Sabrina Curi oggi ha rivissuto un incubo. La figlia del povero Renato Curi, morto in campo il 30 ottobre del 1977 durante una gara del suo Perugia contro la Juventus, ha avuto una giornata ricca di brutti ricordi. “La famiglia di Davide – ha detto all’ANSA – e’ come se oggi sia stata crocifissa perchè sentirà a vita la mancanza di un padre e di un compagno. quando papa’ mori’ avevo tre anni, uno in ...

Morte Astori - il dolore dei Della Valle Diego : 'Un Dramma'. Andrea : 'Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Davide Astori - da Taccola a Puerta e Morosini : le Drammatiche morti nel calcio : Il lato drammatico del calcio. Giovani, robusti, campioni, per certi versi, agli occhi dei più giovani, eroi indistruttibili. Forse anche per questo le loro morti sono sempre scioccanti e sconvolgenti.

Morte Astori - il dolore di Della Valle : 'Perdiamo un vero uomo - è un Dramma. Lunedì avrebbe rinnovato' : " Serie A >voce 1 voce 2 Tragedia Astori, i messaggi di cordoglio del mondo del calcio "E' sempre stato un punto di riferimento per tutta la squadra - prosegue Della Valle - e proprio prima Della ...

Morte Astori - è un Dramma : i giornalisti escono dall’albergo della Fiorentina [VIDEO] : Morte Astori – Il mondo del calcio è sotto shock, è morto il calciatore della Fiorentina Davide Astori, una notizia che ha sconvolto tutti. Il calciatore aveva 31 anni ed è stato trovato morto in albergo, prima della gara di campionato contro l’Udinese, la partita è stata ovviamente rinviata. Negli ultimi minuti sono arrivati tantissimi messaggi da parte delle squadre, di calciatori e non solo, tutti tristissimi. I giornalisti nel ...

Serie A - morto Astori : il Drammatico comunicato della Fiorentina : 1/6 LaPresse/Massimo Paolone ...