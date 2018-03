Dopo The Voice | niente Amici di Maria De Filippi per Thomas Cheval contro Einar ma una

Sade - una nuova canzone Dopo sette anni di silenzio : ascolta qui 'Flower of the universe' : Una nuova canzone di Sade, dopo sette anni di silenzio. La cantante di origine nigeriana ha pubblicato "Flower of the universe", il pezzo che ha scritto per la colonna sonora del film "A wrinkle in ...

The Resident : un nuovo medical drama debutta su Fox Life subito Dopo Grey’s Anatomy. Si critica la sanità americana : The Resident - Emily VanCamp Il lunedì è il giorno del medical drama per Fox Life, da quando ci ha messo le tende in prime time Grey’s Anatomy. Oggi il Grey Sloan Memorial Hospital riapre dopo il periodo di “ferie” ma anche un altro ospedale apre i battenti per raccontare le storie dei pazienti e quelle di medici ed infermieri: si tratta del Chastain Park Memorial Hospital di Atlanta, campo di battaglia della serie The ...

Il ritorno dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Frida Dopo Sanremo 2018 (video) : I The Kolors ad Amici di Maria De Filippi tornano a casa con Frida (Mai, Mai, Mai), dopo la partecipazione a Sanremo 2018 che ha segnato il debutto in italiano del gruppo vincitore del talent nel 2015. I ragazzi hanno ripercorso tutti i momenti più emozionanti della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cominciare da una piccola bravata che la conduttrice ha voluto raccontare. Per paura di essere fuori con l'età, Stash aveva ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018 : la graduatoria Dopo il superG di Crans Montana. Tina Weirather comanda la specialità ad una gara dal termine : Tina Weirather si è aggiudicata il superG di Crans Montana valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Un successo prezioso per l’atleta del Lietchtenstein, che si è così portata in testa alla Classifica di specialità: ad una sola gara dal termine, nelle Finali di Are, il secondo successo consecutivo sembra in pugno, potendo contare su 46 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut. Sul secondo gradino del podio ha chiuso ...

Amici 17 : Rudy Zerbi incontra Alessandro dei The Jab Dopo la lite : Rudy Zerbi si confronta con Alessandro dei The Jab dopo lo scontro ad Amici 2018 In seguito allo scontro avvenuto tra Rudy Zerbi e Alessandro dei The Jab avvenuto sabato in seguito allo speciale di Amici 17, ma che noi abbiamo visto in tv soltanto ieri, il professore di canto ha deciso di incontrare il ragazzo per mettere in chiaro alcune cose. Rudy è entrato oggi in sala prove quando Alessandro stava provando una canzone, e ha così esordito ...

The Outsider : Netflix accusata di razzismo Dopo il trailer con Jared Leto nei panni di un membro della Yakuza : Netflix finisce sotto accusa dopo aver svelato il trailer di The Outsider , film con protagonista l'attore Jared Leto che arriverà sulla piattaforma streaming il 9 marzo. The Outsider racconta la storia di ex soldato americano che, nel Giappone post seconda Guerra mondiale, riesce a evadere di prigione grazie a un compagno di cella, uno Yakuza. ...

The Kolors a Domenica In Dopo il Sanremo 2018 ispirato agli Imagine Dragons : video intervista del 25 febbraio e Frida live : I The Kolors a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 Domenica 25 febbraio, presentano il brano Frida, con il quale si sono presentati nell'edizione numero 68 della kermesse canora. I The Kolors hanno chiuso la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo entrando nella top 10 della classifica finale, conquistando la posizione numero 9. Per il gruppo è stata una doppia prova: oltre al debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ...

Katherine Heigl Dopo il parto : «C’è voluto del tempo per tornare a sentirmi sexy» : C’è stato un tempo in cui le star facevano a gara per mostrarsi (di nuovo) in bikini dopo il parto. C’è chi aspettava due settimane e chi addirittura tre. Per tornare a sfoggiare addomi piatti e braccia toniche. Adesso, però, qualcosa sembra essere cambiato. Fortunatamente. Attrici, cantanti e mogli famose non fanno più come se niente fosse, non fingono di riuscire a rientrare senza alcuna fatica nei jeans di una gravidanza fa. ...

Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano/ Altra rottura Dopo l'addio a Brad Pitt : Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano: l'attrice di Friends, nella nuova feste di donna single, festeggia il suo 49esimo compleanno insieme alle amiche più care.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:26:00 GMT)

Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano Dopo due anni di matrimonio : “Siamo migliori amici” : Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano dopo due anni di matrimonio: non c'è pace per la vita sentimentale dell'eterna Rachel Green di Friends e regina della commedia sentimentale americana, che dopo il travagliato divorzio da Brad Pitt aveva ritrovato la serenità nella lunga relazione con il collega canadese protagonista di The Leftovers. Giovedì, in una dichiarazione pubblica diffusa dal portavoce dell'attrice, Stephen Huvane, la ...

Golf - European Tour 2018 : Matteo Manassero è sesto Dopo il primo giro dell’Oman Open. Paul Waring e Matthew Southgate davanti a tutti : Ottima partenza di Matteo Manassero nell’Oman Open, prova dello European Tour di Golf cominciata oggi sul percorso dell’Al Mouj Golf Course di Muscat. L’italiano si trova in sesta posizione dopo le prime diciotto buche, chiuse con 4 colpi sotto il par (72). È stato un buon giro quello del veneto, che dopo due birdie e un bogey nella prima parte ha cambiato passo con tre birdie consecutivi tra la 1 e la 3 (ha cominciato dalla ...

Annunciato il tour dei The Kolors - i primi concerti Dopo Sanremo 2018 : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : dopo il Festival di Sanremo, parte il tour dei The Kolors per presentare al pubblico italiano il nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo Frida (Mai, mai, mai). La band vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2016 si è classificata al nono posto nella finale del Festival di Sanremo. Durante la kermesse ligure, i The Kolors hanno presentato il brano Frida (Mai, mai, mai), scritto da Davide Petrella, Alessandro Raina e Dario ...

Catherine Deneuve/ L'attrice replicherà alle provocazioni Dopo le sue parole sulle molestie? (Non è l'Arena) : Catherine Deneuve: L'attrice intervistata da Massimo Giletti a Non è l'Arena, dalle tappe più importanti della sua carriera al caso molestie nel mondo del cinema.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:58:00 GMT)

FRANCESCO MONTE / La sua verità Dopo l'Isola dei Famosi : #outoftheballs è il suo nuovo motto (Verissimo) : FRANCESCO MONTE ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi parla di Eva Henger, della questione droga e si mostra malinconico.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 12:19:00 GMT)