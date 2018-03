Dopo il voto le agenzie di rating restano ferme ma prevedano tempi lunghi Le banche

Moody's : Italia trovi stabilità - Dopo voto situazione 'frammentata' : Visto il panorama "frammentato" emerso dalle elezioni, "ci vorrà tempo per formare una maggioranza di governo" che, in ogni caso, "non sarà probabilmente molto stabile". Lo afferma Moody's che non ...

Dopo il voto le agenzie di rating restano ferme ma prevedono tempi lunghi. Le banche italiane rassicurano : Prosegue senza "effetto voto" l'andamento di Piazza Affari, mentre le agenzie di rating si pronunciano con molta cautela sul futuro politico dell'Italia. Al momento per le principali case internazionali non c'è nessun impatto sul rating sovrano dell'Italia.S&P mantiene il rating BBB e afferma che "il processo di formazione del governo potrebbe essere complicato e protratto perché nessun partito singolo o coalizione ...

Elezioni - le bufale Dopo il voto : (Foto: Andreas Solaro/Getty Images) A seggi chiusi e composizione del Parlamento ormai (quasi) stabilita, è giunto il tempo dei bilanci anche per quanto riguarda le bufale circolate in rete nelle ore del voto. Difficile stabilire se, e come, queste false storie abbiano avuto effetto sull’elettorato chiamato a esprimersi alle urne. Senza che ci siano stati casi eclatanti come in occasione di alcune tornate elettorali precedenti (vi ...

Borsa : Milano in stabile rialzo Dopo voto : ANSA, - Milano, 6 MAR - La Borsa di Milano prosegue stabilmente in rialzo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 22.071, dopo l'esito del voto per le elezioni politiche. A Piazza Affari svetta Tim , +5,...

Il paradosso del Dopo voto : vince chi rinuncia al governo : Forse per districarsi nella giungla di un voto che ha trasformato il Parlamento in un luogo dove è difficile immaginare una maggioranza, più o meno come nella Repubblica di Weimar (anche se il paragone appare fin troppo drammatico), bisogna partire dal presupposto che queste elezioni hanno avuto due vincitori, leghisti e 5stelle, che non hanno vinto.O meglio, due forze politiche che hanno avuto un successo storico, che, però, nelle pieghe di ...

Le borse europee aprono tutte in netto rialzo Dopo voto in Italia : Roma, 6 mar. , askanews, A due giorni dal voto per le elezioni in Italia, le borse europee mostrano di aver voltato pagina aprirendo tutte in rialzo. Francoforte guadagna l'1,18%, mentre Parigi si ...

RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di Confindustria Dopo il voto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La richiesta di Confindustria dopo il voto. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 marzo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Borsa - chi vince e chi perde Dopo il voto : banche e spread in tensione : La soluzione positiva della crisi politica tedesca ha fatto premio sul risultato, in parte inatteso, del voto italiano e dei fulmini in arrivo dagli Usa: l'effetto contagio, come previsto, non c'è ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e l'incognita Dopo il voto (6 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono tanti dati macroeconomici. L'attenzione sarà rivolta alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 03:38:00 GMT)

Elezioni - ora cosa succede? La mappa per orientarsi Dopo il voto : I tempi stringono: entro il 10 aprile il Def Al contempo, bisogna considerare i documenti economico-finanziari annuali: il DEF , Documento di Economia e Finanza, deve essere presentato al Parlamento ...

Mediaset perde in Borsa Dopo il voto. Si aprono i colloqui tra le due Coree. Le notizie del giorno in breve : Nel mondo Si sono aperti i colloqui tra Pyongyang e Seul. Una delegazione sudcoreana ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un. Tra gli obiettivi dell'incontro c'è quello di spingere la Corea ...

Borsa - Milano soffre Dopo il voto : Gli altri mercati di Eurolandia, invece, sembrano aver accolto positivamente il via libera degli elettori dell'SPD alla Grosse Koalition in Germania, cosa che permetterà alla prima economia europea ...

I mercati finanziari tengono Dopo il voto. Milano debole ma recupera - spread a 136 : Piazza Affari debole all'indomani del voto in Italia, ma recupera nel finale, evitando il crollo paventato nei primi scambi della seduta. Milano è l'unica negativa in Europa, ma chiude con un calo di ...