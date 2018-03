Domenica In | Benedetta Parodi è andata via? Parla la Rai

Sentito Benedetta Parodi? Domenica In : dopo le voci sull’addio - la verità. È proprio la conduttrice a rompere il silenzio in puntata : La settimana scorsa è cominciata con un’indiscrezione che dava per certa l’uscita di Benedetta Parodi da Domenica In. Stando a quanto pubblicato dal Corriere della Sera, la sorella di Cristina avrebbe lasciato il programma dopo la puntata del 4 marzo: “Si è parlato di dissapori tra le due – si legge sul Corsera – analizzando musi lunghi (di Benedetta) e uscite di scena anticipate dallo studio (sempre di Benedetta, anche ...

Domenica In : Benedetta Parodi non se ne va e resta in Rai : Benedetta Parodi non lascia Domenica In per via dei vincoli contrattuali Benedetta Parodi resta in Rai e non se ne va da Domenica In. Circolava ormai la voce quasi assodata di un suo addio, ma così non sembra. Il Giornale, infatti, ha scritto che la sorella di Cristina Parodi non abbandonerà il salotto Domenicale di Rai1 per via di alcuni termini contrattuali. Benedetta Parodi avrebbe voluto scindere il contratto dopo essersi vista ...

Flop di Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi responsabili?/ Il no a Massimo Giletti tra le colpe Rai : Un'assoluzione per Cristina e Benedetta Parodi è possibile soprattutto dopo la partenza di Massimo Giletti, le due mandate al macello di Domenica In per mano dei vertici Rai?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Benedetta Parodi - depressione infinita : come si consola per il siluramento da Domenica in / Guarda : C'è chi si consola con un viaggio, o con un massaggio, o con un week end spensierato. Benedetta Parodi si lecca le ferite dopo il siluramento a Domenica in con la sua passione, la cucina. Anche se il ...

Domenica IN - FLOP DELLE SORELLE PARODI/ Del Noce : “Trasmissione deprimente - Benedetta non può fare tv” : DOMENICA In, FLOP DELLE SORELLE PARODI. Fabrizio Del Noce attacca: “Trasmissione deprimente, Benedetta non può fare tv”. Le dichiarazioni dell'ex direttore di Raiuno e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Domenica In : Fabrizio Del Noce commenta l’addio di Benedetta Parodi : Benedetta Parodi dice addio a Domenica In: il pensiero di Fabrizio Del Noce Fabrizio Del Noce è tornato a parlare di Domenica In e di Benedetta Parodi nell’intervista rilasciata al sito Marida Caterini, dopo averne commentato la conduzione subito dopo il debutto. Per l’ex direttore di Rai 1 l’addio della Parodi più giovane dal rotocalco Domenicale è stata una mossa un po’ tardiva, anche se giusta. Del Noce ha inoltre ...

Domenica In fa flop - Benedetta Parodi silurata : alla conduzione rimane la sorella Cristina : Finisce l'avventura di Benedetta Parodi a Domenica In. Come già anticipato da Leggo.it infatti la Parodi Jr dà l'addio e questa settimana nella trasmissione di Rai1 andrà in onda solo una sua breve ...

