Di Maio si muove con cautela ma le seconde file iniziano a testare l' umore dei dem

(Di martedì 6 marzo 2018) Continua a dirsi pronto a parlare con tutti ma lo sguardo è rivolto nel campo del centrosinistra, quindi a cosa succederà dentro il Pd. SiconLuigi Di, l'apertura dei canali di dialogo è lenta e discreta. Il programma su cui chiedere convergenze è pronto da tempo, è chiaro che si punterà su alcuni temi precisi, forse una decina, che possono piacere a sinistra, ma in questo momento – viene spiegato – si tratta di capire "a che livello di logoramento arriverà il Pd dopo la Direzione di lunedì". Quindi ci vogliono tempo e tatto. I pontieri, coloro che in Parlamento nella scorsa legislatura hanno avuto per esempio rapporti di dialogo nelle commissioni con colleghi dem, sono già a lavoro perl'. Ma non solo. Al di là dei deputati e senatori c'è tutto un apparato attorno a ...