Di Maio | Senza M5s | la legislatura non parte Noi forza nazionale né di destra né di

Elezioni 2018 - Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Senza M5s la legislatura non può partire” : Da un lato Salvini che guarda “alla tradizione della sinistra” e reclama la possibilità di avere una maggioranza di governo. Dall’altro il movimento 5 stelle che, forte del 32% raccolto nelle urne rivendica il diritto a governare e una voce di peso in tutte le decisioni che contano per la XVIII legislatura. E’ Luigi di Maio a tracciare la via dal palco di Pomigliano d’arco, dove Il Movimento 5 Stelle ha scelto di ...

Elezioni : Di Maio - aperti al dialogo ma senza di noi difficile fare qualcosa : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Con questo risultato siamo proiettati verso il governo”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. Riprendendo quanto affermato ieri a proposito dell’elezione dei presidenti di Senato e Camera, “siamo aperti al dialogo con tutti -ha aggiunto il leader M5S- ma dovete venire a parlare con noi, se no in questa legislatura è difficile fare qualcosa”.“Non vogliamo ...

Ora Di Maio guarda a sinistra : Governo col Pd - senza Renzi : Sta lavorando a una lista di una decina di punti programmatici da sottoporre agli altri partiti. È già sul suo tavolo. A due giorni dalle elezioni Luigi Di Maio sta studiando le prossime mosse per trovare i numeri che gli consentano di avere una maggioranza in parlamento e dar vita a un Governo pentastellato.Con chi dialogherà il Movimentp 5 Stelle, sarà deciso da Di Maio e dai suoi fedelissimi. Perché, come ha ricordato lo stesso Beppe Grillo, ...

Di Maio : «Dieci punti per un governo M5S con chi ci sta : anche il Pd - senza Renzi» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

Di Maio : coalizioni senza numeri - sentiamo responsabilità governo : Roma, 5 mar. , askanews, - "Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, a diversi punti di distacco dalla seconda", e "triplica i parlamentari nelle due Camere, faccio gli auguri ai nuovi eletti...". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5S,...

Di Maio a caccia di alleati : prima mossa l'offerta di punti programmatici a tutti. Guardando a un Pd senza Renzi (e al Colle) : Nemmeno il tempo di brindare (con annessi boati da stadio) al risultato elettorale, che Luigi Di Maio ha messo giù la testa per elaborare la strategia insieme al suo staff. Il mirino è puntato su Palazzo Chigi, ma senza l'autonomia che sarebbe garantita da una maggioranza parlamentare monocolore, la necessità di trovare interlocutori di governo consiglia la prudenza.Così ecco quella che viene considerata la mossa ...

Noia - tensione e insulti : fine di una campagna. Da Silvio show a Di Maio al Colle. Poi Salvini col Vangelo e Pd senza fiato : La fine è arrivata quasi per inerzia, con slogan ripetuti quasi stancamente e a memoria. L’ultimo colpo di teatro – capirai – è stato quello di Matteo Salvini, in piazza a brandire con Costituzione e Vangelo. L’unica trovata è stata la presentazione del governo dei sogni del M5s. Funzionerà? Chissà. Intanto il primo effetto è stato lo smarrimento dei leader del centrodestra al quasi completo che in un fuorionda confessano ...

Crozza - De Luca è pirotecnico : “…al grido di apriti culo faceva scoccare la scintilla dando fuoco alla flatulenza”. Senza dimenticare Di Maio : Crozza/Vincenzo De Luca, nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – difende con il solito ardore il suo operato in Campania e sull’abusivismo edilizio commenta: “Per me va condannato Senza se e Senza ma. Va fatto il deserto, una tavola da biliardo come l’encefalogramma di Di Maio. Solo in alcuni rarissimi casi le case non vanno abbattute: quando hanno un campanello!”. Live ...

M5S - Di Maio : "Senza maggioranza contratto su programma". "Costa nostro ministro dell'Ambiente" : Il candidato premier Cinque Stelle: "Smentisco ogni scenario che preveda una alleanza con la sinistra"

Elezioni - Berlusconi : “Di Maio? Ragazzotto senza scuola e mestiere - un bel musino da tv - ma inconsistente” : “Di Maio? E’ un Ragazzotto senza scuola e senza mestiere. Ha sicuramente imparato a fare politica, è un ragazzino sveglio, ha un bel musino da televisione, però ha una inconsistenza interiore che è assoluta”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E attacca il M5S: “Non sono un partito democratico, ma una setta che dipende da un unico capo, che è un vecchio comico: il signor Grillo di Genova. ...

Di Maio : dopo il voto - senza accordo sui temi si torna alle urne : Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne “Non vedo incastri Pd-Fi o Fi-Lega-Fdi, perché insieme non fanno in 51%” Continua a leggere L'articolo Di Maio: dopo il voto, senza accordo sui temi si torna alle urne sembra essere il primo su NewsGo.