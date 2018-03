Di Maio | Parlino con M5S o difficile che la legislatura parta

Di Maio a Pomigliano attacca la Lega : 'Tutti i partiti parlino con noi o la legislatura non parte' : Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega dal palco di Pomigliano d'Arco, dove il leader 5 Stelle festeggia l'exploit del Movimento alle elezioni . "Non siamo una forza territoriale, siamo ...

Luigi Di Maio a Pomigliano attacca la Lega : "Tutti i partiti parlino con noi o la legislatura non parte" : Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega dal palco di Pomigliano d'Arco, dove il leader 5 Stelle festeggia l'exploit del Movimento alle elezioni. "Non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi", ha detto Di Maio riferendosi al Carroccio."Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo ...