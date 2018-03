Di Maio festeggia a Pomigliano | ' Siamo proiettati verso il governo del Paese'

Di Maio festeggia nella sua Pomigliano : «Andremo a Palazzo Chigi» : «Siamo la prima forza politica del Paese, di tutto il Paese. Abbiamo ricucito l'Italia. Qui si è fatta la storia», così esordisce Luigi Di Maio, arrivato a Pomigliano, nella sua città, in serata, a ringraziare la sua gente.

Di Maio festeggia in piazza : Inevitabile noi al governo Lega è forza territoriale : "Noi rappresentiamo tutta l'Italia, è Inevitabile che andiamo al governo". Dal palco di Pomigliano d'Arco, la città in cui vive, il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio festeggia il risultato incassato alle elezioni di domenica scorsa. "Non siamo come altri (la Lega, ndr) che sono oltre 12 punti percentuali indietro rispetto a noi e sono una forza territoriale e che ora pretendono di avere la guida del ...

Di Maio a Circo Massimo per festeggiare nuovo anno. Pd : "Grave - intervenga Agcom" : "Speriamo si tratti di una svista. E che venga subito smentita dal sindaco Raggi. Altrimenti sarebbe molto grave se stasera, sul palco della Festa di Capodanno organizzata dal Comune di Roma con soldi pubblici, accanto alla Raggi ci fosse il candidato 5 Stelle Luigi Di Maio". Lo scrive in una nota il deputato Pd Marco Miccoli. Ieri il leader del M5S, sul blog di Beppe Grillo, aveva annunciato: "Domani sera sarò a Roma al Circo Massimo per ...