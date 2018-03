Luigi Di Maio a Pomigliano attacca la Lega : "Tutti i partiti parlino con noi o la legislatura non parte" : Duro attacco di Luigi Di Maio alla Lega dal palco di Pomigliano d'Arco, dove il leader 5 Stelle festeggia l'exploit del Movimento alle elezioni. "Non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi", ha detto Di Maio riferendosi al Carroccio."Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo ...

M5s - folla per Di Maio nella sua Pomigliano. “Vinto perché non siamo né di destra né di sinistra - che non esistono più” : Piazza gremita a Pomigliano d’Arco per l’arrivo di Luigi Di Maio, che ha deciso di festeggiare in casa il risultato del M5s alle elezioni politiche. Davanti ai concittadini raccolti in piazza Leone, Di Maio ha detto: “Stanno cercando o ad avvicinarci alla sinistra, altri alla destra. Ma se abbiamo vinto è proprio perché non apparteniamo a categorie che non esistono più: non siamo né di destra né di sinistra” L'articolo ...

Nella Pomigliano a Cinque stelle di Luigi Di Maio : Viscione da tempo non nasconde la sua vicinanza al mondo a Cinque stelle, che trova ormai in Pomigliano una sua roccaforte: 'I disagi che una volta erano rappresentati dalla sinistra storica, ...

Di Maio apre il confronto con tutti i partiti. Stasera è festa a Pomigliano : Il candidato premier ribadisce il percorso dei Cinquestelle prima delle consultazioni al Quirinale, dopo il clamoroso risultato elettorale che li proietta come primo partito -

Luigi Di Maio - vincitore delle elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...

Vittorio Sgarbi sconfitto da Di Maio a Pomigliano. La reazione choc : "Lo prendete in c***. Acerra è un collegio di disperati" Video : Su Leggo.it la reazione di Vittorio Sgarbi sconfitto pesantemente da Luigi Di Maio nel collegio uninominale di Acerra, dove sia il critico d'arte sia il leader del Movimento 5 Stelle erano...

Di Maio sul predellino - folla al seggio di Pomigliano d'Arco : Roma, 4 mar. , askanews, Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio ha votato nel seggio napoletano di Pomigliano d'Arco presso la scuola 'Sulmona' dove era atteso all'ingresso e all'uscita da ...

Berlusconi ritorna nella sua Milano - Di Maio a Pomigliano : dove e a che ora votano i leader : Silvio Berlusconi tornerà a votare nella sua Milano (dopo aver cambiato la residenza che aveva trasferito a Roma) e lo farà alle 11.30 nel seggio di via Scrosati. Come quasi tutti i leader di partito, il Cav ha scelto un orario mattutino.Il premier Paolo Gentiloni voterà al liceo classico Pilo Albertelli nei pressi di Santa Maria Maggiore, in pieno centro a Roma, collegio in cui è candidato. Il segretario del Pd, ...

I forzisti di Pomigliano : 'Sgarbi faccia venire Berlusconi qui per sconfiggere Di Maio' : Attraverso la sua pagina Facebook, Pasquale Sanseverino, assessore del comune di Pomigliano, in quota Forza Italia, si appella al critico d'arte Vittorio Sgarbi, candidato alla Camera proprio nel ...

Di Maio - 'pienone' nella sua Pomigliano : 'Grazie ai miei genitori che mi hanno cresciuto qui' : 'Io voglio ringraziare i miei genitori per avermi cresciuto qui, per avermi fatto studiare in una terra che amo profondamente'. Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio parlando nella 'sua' ...