Blastingnews

: Dediche e auguri festa della donna 2018: messaggi e status Whatsapp - lukescintu : Dediche e auguri festa della donna 2018: messaggi e status Whatsapp -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Manca davvero poco alla, una ricorrenza dal significato profondo, che ci ricorda di tutte quelle battaglie fatte dall'universo femminile per ottenere equi diritti e libertà di espressione. Quale migliore occasione, se non quella dell'8 marzo per scrivere una frase in onorepropria fidanzata, amica del cuore, o a favore di tutte le mamme del mondo. Prima di continuare, ecco alcuni accenni storici e origine di questa festività. Origine e ricorrenza Una delle leggende più famose asserisce che la Giornata Internazionale delle donne sia stata istituita nel 1908, in ricordo delle operaie morte in un rogo all'interno di una fabbrica di New York. In realtà, si tratta solo di un racconto, la Giornata Internazionaleha origine il 28 febbraio del 1909. A proclamarla fu il Partito Socialista americano, che chiedeva il diritto delle donne al voto. I convegni ...