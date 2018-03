calcioweb.eu

: De Vrij accende il mercato: Inter in pole ma due 'tarli' preoccupano i tifosi - CalcioWeb : De Vrij accende il mercato: Inter in pole ma due 'tarli' preoccupano i tifosi - LI_SoloRAYA : De Vrij, si accende il derby di mercato - LI_SoloRAYA : De Vrij, si accende il derby di mercato -

(Di martedì 6 marzo 2018) Il caso Desi sta perre definitivamente. La Lazio ha rivelato in maniera abbastanza palese che il calciatore darà l’addio al club a fine stagione, lasciando il club a parametro zero non senza qualche screzio (sopratutto con gli agenti). Fatto sta che la corsa per accaparrarsi il difensore 26enne è già iniziata e vede una netta favorita, vale a dire l’di Suning. Il club nerazzurro ha offerto al calciatore un contratto da oltre 4 milioni di euro a stagione, davvero un lauto compenso come spesso accade ai parametro zero, si risparmia sul costo del cartellino ma il contratto lievita notevolmente. L’affare è in una fase avanzata, ma non può dirsi ancora concluso. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport infatti, sia il Barcellona che a sorpresa anche il Milan, si sarebbero messe in coda per accaparrarsi De. Un segnale d’allarme per i ...