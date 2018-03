Davide Astori morto per una bradiaritmia L' esito dell' autopsia | entro 60 giorni

Morte Davide Astori - il racconto drammatico del proprietario dell’albergo : Morte Davide Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo emergono nuovi drammatici particolari, ecco il racconto del proprietario dell’albergo Là Di Moret come riporta Sportmediaset: “E’ stata una giornata terribile. In questo hotel non ricordo un’atmosfera così carica di tristezza. ...

Funerale Davide Astori - la comunicazione della Fiorentina : Funerale Davide Astori – La Fiorentina informa che, in occasione delle esequie di Davide Astori di giovedì 8 marzo presso la Basilica di Santa Croce, NON saranno ammesse all’interno della Chiesa né telecamere, né macchine fotografiche. Nel rispetto della volontà della famiglia di Davide NON sarà possibile in alcun modo fare, all’interno della Basilica, riprese e foto con smartphone o altri apparecchi elettronici. La Fiorentina e il Comune ...

Davide Astori - l'autopsia conferma : morto per cause naturali : Alle 14:30 si è conclusa l'autopsia sul cadavere di Davide Astori , il capitano della Fiorentina stroncato da un malore domenica. L'esame conferma l'ipotesi di morte per cause naturali. Il procuratore ...

Tragedia Davide Astori : non sono ancora escluse cause esterne : “Soltanto tra sessanta giorni, quando avremo la diagnosi definitiva, si potrà dire con certezza esattamente che non ci siano state cause che potevano essere riconoscibili o cause esterne di qualche tipo“. Lo ha detto il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo dopo aver ricevuto il primo responso dell’autopsia eseguita dai medici legali sul corpo del capitano della Fiorentina Davide Astori. La Procura ha quindi rilasciato il ...

Benevento - maglia speciale in ricordo di Davide Astori : Il Benevento sarà la prossima avversaria della Fiorentina, una squadra straziata dalla morte del proprio capitano Davide Astori. Il club del presidente Vigorito ha voluto omaggiare il calciatore scomparso con una dedica speciale sulla maglia dei beneventani. Sulla manica della divisa con la quale la squadra sannita scenderà in campo comparirà infatti la scritta #ciaoDavide13. Un piccolo gesto per un uomo grande, lo ha definito così lo stesso ...

