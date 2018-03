Davide Astori Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 | un settore del Franchi

“L’ultimo messaggio WhatsApp prima di morire”. Le parole di Davide Astori. Ecco come sono trascorse le decisive ore del capitano della Fiorentina : Una morte improvvisa arrivata a soli 31 anni. Il decesso di Davide Astori ha lasciato tutti senza parole. Non riescono a darsi pace la compagna Francesca fioretti e i familiari che in queste ore attendono i risultati dell’autopsia che finalmente svelerà la cause che hanno strappato alla vita il giovane sportivo. Le ultime ore del capitano della Fiorentina sono state quelle di un giovane uomo come tutti gli altri. Qualche partita ...

Antonio Cassano : "La morte di Davide Astori mi ha sconvolto. Io ci sono passato - ma voglio ancora a giocare" : "Non si può morire a 31 anni. Però purtroppo è successo e può succedere. Anche se i controlli si fanno e sono attenti. Me lo hanno spiegato con attenzione quando è capitato a me". Nel 2011, quando indossava la maglia del Milan, Antonio Cassano ha avuto un malore mentre si trovava in aereo con la squadra. Grazie a un intervento il calciatore adesso sta bene ed è potuto tornare in campo, ma dopo la morte ...

Morte Davide Astori - la Fiorentina torna in campo : come reagirà la squadra? : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti ma soprattutto i compagni di squadra della Fiorentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale a causa di un arresto cardiocircolatorio, i funerali si svolgeranno nella giornata di giovedì. Ma come reagirà adesso la squadra? La Fiorentina si ritroverà questa mattina al centro ...

Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 di Davide Astori : "Questa maglia sarà per sempre tua" : Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Cagliari Calcio e Fiorentina hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. La notizia è stata pubblicata sul sito di entrambi i club.Sopra la scritta una foto che ritrae il capitano, all'interno della stadio Artemio Franchi, mentre mostra la maglia con il numero 13 ed accanto la frase 'Questa maglia sarà per sempre tua'.

Davide Astori - la verità sul rinnovo del contratto per aiutare moglie e figlia : Malagò rettifica la bufala : L'ovazione di migliaia di tifosi sul web era già partita davanti alla decisione della Fiorentina di rinnovare il contratto del capitano Davide Astori dopo la sua morte. A tutti è sembrato un gesto di ...

La lettera del 12enne per Davide Astori alla Fioretti/ “Cara Francesca dì a tua figlia che papà era un grande” : La lettera del 12enne per Davide Astori alla Fioretti: “Cara Francesca dì a tua figlia che papà era un grande”. Il commovente post-it del bambino tifoso della Fiorentina(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Davide Astori - si indaga per omicidio colposo. L'ultimo messaggio Whatsapp prima di morire : UDINE - La compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, partita da Firenze dopo la tragica notizia della sua morte, è arrivata all'obitorio di Udine nel tardo pomeriggio di domenica 4...

Morte Davide Astori - Viviano fa piangere tutti : il messaggio del portiere [FOTO] : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, tanti i messaggi di ricordo del difensore della Fiorentina trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Nelle ultime ore messaggio da brividi da parte del portiere della Sampdoria Viviano: “Ho aspettato sperando che qualcuno mi dicesse che era uno scherzo… non ci posso e non voglio crederci, non so dove sono i ...

Morte Davide Astori - Melissa Satta non partecipa a Tiki Taka : ecco il motivo : La Morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, i funerali del calciatore viola si svolgeranno nella giornata di giovedì. Nel frattempo gesto da brividi di Fiorentina e Cagliari che hanno deciso di ritirare la maglia numero 13 per rispetto nei confronti di un calciatore che ha dato sempre tutto per le due squadre. Nella serata di ieri è andata in onda la trasmissione Tiki Taka proprio in ricordo di Astori, non era ...

Davide Astori - le parole glaciali di Dani Alves : 'Sono addolorato per la famiglia - ma muoiono anche tanti bambini di fame' : Al coro di lutto per la morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori , non si è accodato l'ex juventino Dani Alves , piuttosto glaciale quando gli chiedono un commento sulla tragedia ...

