D' Alema | Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato

ilgiornale

: D’Alema e quel 3,1%: «Ho preso meno voti di quante persone ho incontrato» - Corriere : D’Alema e quel 3,1%: «Ho preso meno voti di quante persone ho incontrato» - mante : Massimo D’Alema a Nardò in Puglia (casa sua) ha preso il 3,88%. Per uno come lui, in una terra dove lo conoscono bene, mi pare tantissimo. - chedisagio : Secondo le proiezioni, Massimo D'Alema ha preso il 3,6% nel suo collegio di Nardò. Però è intelligente -

(Di martedì 6 marzo 2018) Massimo D'non entrerà in Parlamento. "Baffino" di fatto ha fallito nelle sua sfida elettorale nel collegio di casa nel Salento. Ha portato a casa soltanto il 3,9 per cento. Lui stesso ha definito questo risultato come una sorta di beffa: "Hoche ho", spiega al Corriere. Poi D'prova ad interrograsi sui motivi della sconfitta e prova a spiegarli così: "Questo significa che non siamo stati percepiti come qualcosa di diverso rispetto al centrosinistra e a quello che anche noi abbiamo criticato e contrastato nell'ultimo anno". Non tornerà in campo, è stat l'ultima sfida: "È finita una stagione, ora è il tempo di dedicarsi allo studio e alla formazione.È stata l'ultima battaglia in prima linea". Rivedica la sua scelta e anche quella rinuncia al ...