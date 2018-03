D'Alema : Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato : Massimo D'Alema non entrerà in Parlamento. "Baffino" di fatto ha fallito nelle sua sfida elettorale nel collegio di casa nel Salento. Ha portato a casa soltanto il 3,9 per cento. Lui stesso ha definito questo risultato come una sorta di beffa: "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato", spiega al Corriere. Poi D'Alema prova ad interrograsi sui motivi della sconfitta e prova a spiegarli ...