D' Alema eletto leader degli esclusi

ELEZIONI 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - “niente Larghe Intese”. Attacchi a D’Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale verso il 4 marzo: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra. Renzi con Berlusconi, "niente Larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Elezioni : D’Alema - senza maggioranza no voto - prima legge elettorale : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Eleggiamo un Parlamento di assoluta incertezza ma non mi pare responsabile, se non ci fosse una maggioranza, andare a votare subito dopo perché prima bisogna fare una nuova legge elettorale”. Lo ha detto Massimo D’Alema ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. L'articolo Elezioni: D’Alema, senza maggioranza no voto, prima legge elettorale sembra essere il primo su Meteo Web.

Appello di D'Alema agli elettori : "Politica con la P maiuscola in estinzione - proteggete il panda" : "Avevo smesso, mi hanno chiesto di tornare ad impegnarmi per il Salento. Non riesco a concepire una campagna elettorale che non sia lì, mi emoziona". Lo ha detto Massimo D'Alema a 'Fatti e misfatti', su Tgcom24. "Continuo a pensare che un grande Paese civile abbia bisogno di politica con la P maiuscola, che non c'è più. Chiedo ai miei elettori di proteggere il panda, una specie in via di estinzione. Senza classe dirigente il ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...