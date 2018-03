D'Alema eletto leader (degli esclusi) : I sommersi e i salvati. Le elezioni che hanno messo a soqquadro l'Italia hanno anche costituito la personale caporetto di un bel po' di politici appartenenti soprattutto all'establishment governativo. Molti di loro hanno perso la sfida diretta nel proprio collegio uninominale, spesso in modo netto e senza l'uso della Var. In qualche caso il paracadute dei collegi plurinominali, quelli soggetti al meccanismo proporzionale, ha ...

ELEZIONI 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - "niente Larghe Intese". Attacchi a D'Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd, Centrodestra. Renzi con Berlusconi, 'no alleanza'.

Elezioni : D’Alema - senza maggioranza no voto - prima legge elettorale : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “Eleggiamo un Parlamento di assoluta incertezza ma non mi pare responsabile, se non ci fosse una maggioranza, andare a votare subito dopo perché prima bisogna fare una nuova legge elettorale”. Lo ha detto Massimo D’Alema ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. L'articolo Elezioni: D’Alema, senza maggioranza no voto, prima legge elettorale sembra essere il primo su Meteo Web.

Appello di D'Alema agli elettori : "Politica con la P maiuscola in estinzione - proteggete il panda" : "Avevo smesso, mi hanno chiesto di tornare ad impegnarmi per il Salento. Non riesco a concepire una campagna elettorale che non sia lì, mi emoziona". Lo ha detto Massimo D'Alema a 'Fatti e misfatti', su Tgcom24. "Continuo a pensare che un grande Paese civile abbia bisogno di politica con la P maiuscola, che non c'è più. Chiedo ai miei elettori di proteggere il panda, una specie in via di estinzione. Senza classe dirigente il ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...