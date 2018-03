Dal Dna della giungla la caccia alle malattie dell’uomo 

Sciopero oggi 26 febbraio 2018/ Seta - Dnata - Tpl e Ferrovie Appulo Lucane : orari e moDalità (ultime notizie) : Sciopero oggi 26 febbraio 2018, orari e modalità: Seta, Dnata, Tpl e Ferrovie Appulo Lucane. Le ultime notizie sulle mobilitazioni proclamate dalle sigle sindacali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:58:00 GMT)

Aggredì una 17enne nel parco - incastrato Dal Dna e dalle telecamere. Le immagini che inchiodano il 21enne : E’ stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune tracce di dna trovate sui vestiti e sotto le ascelle della vittima, Alessio Martini, il 21enne arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito una 17enne il 14 ottobre scorso nel parco dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze). Per l’accusa avrebbe picchiato la ragazza per portarle via il cellulare. “Pensiamo a un ...

Udinese - novità Dall’infermeria : le condizioni di Alì Adnan : Alì Adnan si prepara al rientro in campo. Il difensore iracheno dell’Udinese è stato a lungo fuori dal terreno di gioco a causa di una lesione al retto femorale che ha costretto il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo a cercare nuove soluzioni sulla corsia sinistra. Adesso però Alì Adnan è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per la convocazione in vista del prossimo incontro di campionato dell’Udinese. La squadra di Oddo è ...

"Le sigarette elettroniche sono dannose per il Dna". I risultati dei test sui topi condotti Dalla NYU : Non sono innocue come si pensa. Le sigarette elettroniche possono infatti danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito della loro sicurezza è uno studio nella New York University, condotto su topi e su cellule umane. Ma gli esperti sono divisi e per alcuni di essi le e-gig restano un'alternativa valida al fumo di sigaretta.Sulla rivista dell'Accademia americana ...

Il Dna della cultura - per avere successo i geni devono essere "accesi" Dall'educazione : Dopo secoli di dibattito sul rapporto fra natura e cultura, arriva la prima prova che anche la cultura ha un suo Dna. E' un corredo genetico decisamente bizzarro, influenzato com'è da geni 'silenziosi', che nonostante non si ereditino direttamente dai genitori, possono influenzare aspetti molto diversi, dal rendimento scolastico alle condizioni di salute, fino all'età in cui si ha il primo figlio e al numero di sigarette fumate. ...

Lvchi Venere - La supercar Dal Dna italiano : Prima il marchio - Lvchi Auto - e poi lannuncio di una super berlina elettrica - la Venere - sviluppata grazie allitaliana I.DE.A Institute. Queste, nel breve periodo, le tappe dello sbarco che il gruppo cinese Lvchi ha in programma per il prossimo Salone di Ginevra: fresco arrivato nel settore a emissioni zero, Lvchi Auto è una compagnia indipendente fondata nel 2016 a Shanghai, che investe molto in ricerca e sviluppo ed è dotata di una ...

PILAR ABEL MARTINEZ/ È la figlia di Salvador Dalì? "Il test del DNA ha detto no ma il ricorso è stato accolto" : PILAR ABEL MARTINEZ, la presunta figlia di Salvador Dalì smentita dal Dna, ma la donna prosegue nella sua battaglia a caccia della verità. Oggi ospite di Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:43:00 GMT)

