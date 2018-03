Crisi Pd | il ministro Calenda | va risollevato | mercoledì mi iscrivo

Crisi Pd - il ministro Calenda : va risollevato - domani mi iscrivo : "Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c'è. domani mi vado ad iscrivere al Pd". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda , rispondendo a chi ...

Ministro Lotti su Crisi : 'Non vi preoccupate - non chiuderà' : Roma, 5 feb. , askanews, 'Non vi preoccupate, non chiuderà'. Così il Ministro con delega per l'Editoria Luca Lotti a margine della presentazione delle liste del Pd al teatro Eliseo a Roma, interrogato ...