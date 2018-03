Crisi Pd | Carlo Calenda | “Mi iscrivo al partito” E da Gentiloni a Richetti tutti lo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 marzo 2018) Bastano venti parole compulsate dallo smartphone e affidate ai social per vedere spalancate le porte, come se stesseroaspettando la mossa. “Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd”, scrivesu Twitter di buon mattino. Sono passate 15 ore da quando Matteo Renzi ha deciso di non-dimettersi annunciando che darà lui le carte nelle consultazioni con il Quirinale facendo infuriare lo stesso ministro dello Sviluppo Economico, i big del partito, Palazzo Chigi, i pontieri con il Colle. Le risposte dei dem alla mossa disono entusiaste, quasi liberatorie. Anche da parte degli uomini più vicini al leader dimissionario. Inizia Paolo, che con Renzi è ai ferri corti: “Grazie”. Prosegue il numero due del partito, Maurizio Martina, uno dei più vicini a Renzi: ...