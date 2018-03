Corona rischia di nuovo il carcere | ha postato video sui social

Nina Moric : 'Belen Rodriguez è un trans' : ecco cosa rischia l'ex di Corona Video : La scorsa estate #Nina Moric, conosciuta da tutti per essere stata la moglie di Fabrizio Corona, ha rilasciato un'intervista radiofonica al programma La Zanzara in onda su Radio 24. In quell'occasione la modella croata ha definito Belen Rodriguez [Video] una viado, ovvero un transessuale. Durante il suo intervento, la donna aveva affermato anche che l'argentina non è una bella persona come vuol far credere a tutti, perché quando suo figlio ...