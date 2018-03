Corea | Kim | Soddisfatto per incontro con inviati di Moon

Kim apre alla Corea del Sud : “Accordo soddisfacente su summit con Moon” : Il leader nordCoreano Kim Jong-un ha raggiunto un accordo «soddisfacente» con gli «inviati speciali» della Corea del Sud in merito alle intenzioni di un summit con il presidente Moon Jae-in. Kim ha ricevuto ieri una lettera di Moon dalla delegazione del Sud e ha scambiato vedute su come allentare le tensioni militari sulla penisola e rafforzare il ...

Inviati sudCoreani a cena da Kim Jong Un : Moon spinge per dialogo : ... Il presidente sudcoreano Moon Jae-in prosegue nella sua iniziativa per riportare la crisi nucleare e missilistica nordcoreana nell'alveo di un processo negoziale che porti a una soluzione politica. ...

Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord : incontreranno Kim Jong-un : Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti lunedì per incontrare il dittatore NordCoreano Kim Jong-un, in quella che sarà la prima riunione di questo livello degli ultimi sei anni. I due funzionari sono Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del The post Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord: incontreranno Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Nord Corea - i Kim finti brasiliani : passaporti falsi per viaggiare in Occidente : Si facevano chiamare Josef Pwag e Ijong Tchoi. Nomi falsi che permettevano loro di viaggiare in tutto l'Occidente tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. Sui finti passaporti emessi a Praga nel 1996, i due leader NordCoreani, Kim Jong-un, e il padre, Kim Jong-il, figuravano nati a Sao Paulo, in Brasile. Lo rivela un'inchiesta condotta dall'agenzia Reuters, che ha sentito cinque fonti di alto livello nel settore ...

Corea del Nord - la scoperta terrificante sui missili di Kim Jong-un : la loro origine e perché può colpire subito : Nonostante le Olimpiadi e la traballante pax che hanno portato, il mondo continua a guardare con sospetto alla Corea del Nord e al suo arsenale. E proprio sui missili balistici intercontinentali a disposizione di Kim Jong-un , si scopre che potrebbero essere stati ...

Arriva Kim Jong-un e le cheerleader nordCoreane vanno in tilt. Ma è un sosia : In tribuna spunta il sosia di Kim Jong-un e le cheerleader nordcoreane rischiano di andare in tilt. Un fuoriprogramma ha animato la giornata olimpica al Kwandong Hockey Center di Gangneung, dove la squadra di hockey femminile delle Coree è scesa sul ghiaccio per affrontare il Giappone in un match finito 4-1 per la selezione nipponica.L'episodio è stato documentato su Twitter, con dovizia di particolari, da Vincent Bevins, ...

Corea del Nord - una nuova straordinaria apertura di Kim Jong-un Video : #Kim Jong-un gonfia il petto e ne ha tutti i motivi. La mossa di inviare a Pyeongchang la sorella, Kim Yo-jong, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali si è rivelata vincente. La giovane dirigente politica, oltre ad aver catalizzato l'attenzione di tutto il mondo per la sua storica stretta di mano al presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha conquistato tutti per i suoi modi gentili e discreti [Video]. Sul ...

Tutti pazzi per Chloe Kim - oro a 17 anni per l'americana di origini Coreane - star dei social : A scorrere i cognomi e le vite dei campioni di neve e ghiaccio che arrivano dagli Usa, la maggior parte tradisce origini lontane: gli asiatici sono però i più numerosi nella rassegna invernale. La prima vera stella dei Giochi olimpici di Pyeongchang è Chloe Kim, 17 anni, un fenomeno sullo snowboard, medaglia d'oro con un distacco abissale sui rivali.Chloe ha vissuto una doppia emozione, perché a vedere le sue ...

[L'analisi] La Corea unita fa più paura delle bomba atomica di Kim Jong Un : La stretta di mano e le paure del mondo Ecco alcuno motivi economici e strategici perché la stretta di mano tra Kim Yo Jong, la sorella del numero uno nordCoreano con il presidente sudCoreano Moon ...

La Corea del kimchi : legata alle tradizioni - ma attratta dal futuro : Caro diario, la Corea non è proprio dietro l'angolo, io ho una certa età e così, ieri, mi sono detta che anche se l'Olimpiade aiuta a capire la gente del posto, già che c'ero dovevo andare oltre le simpatiche truppe di volontari, oltre la neve, il ghiaccio, le gare e i sedili di bus, dovevo insomma sfruttare l'occasione per scoprire un po' meglio le tradizioni locali. Così, approfittando del progetto Kaltour dedicato a ...

La sorella di Kim guiderà la delegazione olimpica nordCoreana : Sarà la sorella del leader nord-coreano, Kim Jong-un, a guidare la delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, che si aprono venerdì prossimo. Kim Yo-jong, l''Ivanka' nordcoreana, come la chiamano a Seul, è l'unica, potente sorella del dittatore e gioca un ruolo di primo piano a Pyongyang. Sarà alla guida della delegazione di 22 membri che ...

Coree unite - hockey femminile : ad assistere alla gara la sorella di Kim con il presidente sudCoreano : Esordio con spettatrice d'eccezione per il team di hockey femminile delle Coree unite. Al Kwandong center è infatti arrivata Kim Yo-jong, sorella del leader di Pyongyang, la quale sta assistendo al ...