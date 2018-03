Congo | almeno 79 morti durante gli scontri nel fine settimana

Almeno 5 persone sono morte durante delle proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno cinque persone sono morte durante una serie di proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo, nelle quali i manifestanti si sono scontrati con la polizia. Le proteste, non autorizzate, erano state organizzate nella capitale Kinshasa, a Kisangani e a Bukavu The post Almeno 5 persone sono morte durante delle proteste antigovernative nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.